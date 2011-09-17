به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران دوشنبه 28 شهریورماه سال جاری به منظور شرکت در شصت و ششمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در راس هیئتی بلندپایه عازم نیویورک خواهد شد.

رئیس جمهور در سفر خود به نیویورک علاوه بر سخنرانی در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل با برخی از روسای جمهور سایرکشورها و نیز ایرانیان مقیم آمریکا دیدار و گفتگو خواهد کرد.

همچنین برگزاری نشست خبری و مصاحبه با برخی از رسانه های غربی از جمله برنامه های دیگر احمدی نژاد در نیویورک است.

رئیس جمهور قرار است بعد از شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد برای امضای چندین تفاهمنامه همکاری به همراه چاوز به ونزوئلا برود.

این هفتمین باری است که احمدی نژاد برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک می رود.

به گزارش مهر ، پیش از این علی شجاعی صایین، مدیر عامل خانه کتاب ، درباره هدیه رئیس جمهور ایران به هیات‌های سیاسی حاضر در نیویورک گفته بود کتاب "اسناد اشغال ایران توسط متفقین در جنگ‌جهانی دوم" ترجمه و چاپ شده است تا رئیس جمهور در سفر به نیویورک این اثر را به همراه داشته باشد.

