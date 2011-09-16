جعفر شانقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات لیگ تکواندو بسیج قهرمانی کشور فردا یکی از مهم‌ترین هفته‌های برگزاری خود را با حضور تکواندوکاران تیم‌های شرکت کننده در سالن ورزشی شهدای دفاع مقدس مجموعه ورزشی نخلستان سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم پیگیری خواهد کرد.



وی با اشاره به تعداد تیم‌های شرکت کننده در مسابقات این فصل لیگ تکواندو بسیج کشور ادامه داد: در رقابت‌های امسال لیگ تکواندو بسیج قهرمانی کشور هشت تیم حضور دارند و مسابقات به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا در نهایت از بین مدعیان، تیم‌های برتر این فصل شناخته شوند.



سرپرست مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم افزود: این هفته از رقابت‌های لیگ تکواندو بسیج کشور از ساعت 9 صبح روز شنبه بیست و ششم شهریور ماه به میزبانی تیم هیئت تکواندو بسیج قم آغاز می‌شود و طی آن تکواندو کاران مدعی تیم های شرکت کننده رقابت خود را برای رسیدن به مکان‌های بالای جدول رده‌بندی برگزار می‌کنند.



وی اظهار داشت: تیم تکواندو بسیج قم نیز یکی از تیم‌های شرکت کننده در پیکارهای این فصل لیگ تکواندو بسیج قهرمانی کشور است که با ترکیبی از بهترین‌های تکواندو قم در مسابقات به مصاف حریفان می‌رود و این هفته به دنبال کسب نتایج خوبی برابر حریفان است.



وزیری عنوان داشت: علاوه بر تیم تکواندو بسیج استان قم، تیم‌های تکواندو بسیج تهران، خراسان رضوی، زنجان، بوشهر، فارس، اصفهان، مازندران و زنجان از صبح فردا به میزبانی تیم تکواندو بسیج استان قم در اوزان مختلف با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



وی با اشاره به نحوه برگزاری مسابقات یادآور شد: این پیکارها در حالی به میزبانی قم برگزار می‌شود که تیم‌های حاضر در لیگ بسیج به شکل دوره ای رقابت می کنند و در پایان رقابت‌ هفته نخست تیم قم با دو باخت مقابل تیم بوشهر و زنجان به کار خود پایان داده است.



سرپرست مرکز تربیت بدنی سپاه علی بن ابی طالب(ع) قم ابراز داشت: از استان قم نیز تکواندوکاران مدعی در حالی به مصاف حریفان خود می‌روند که ترکیب نهایی تیم تکواندو بسیج قم متشکل از چهره‌های موفق این رشته است که در طول هفته تمرینات منظمی را پشت سر گذاشته‌اند.



وی ادامه داد: تیم تکواندو بسیج استان قم در حالی از تکواندو کاران حاضر در پیکارهای لیگ تکواندو بسیج کشور میزبانی می‌کند که تا‌کنون یک هفته از این مسابقات سپری شده است و تیم بسیج قم در هفته دوم پذیرای تیم‌های شرکت کننده خواهد بود.



شانقی اظهار داشت: در هفته قبل تیم بسیج قم دو مسابقه با حریفان خود برگزار کرده است که طی آن تیم قم نتوانست مقابل حریفان مطرحی همچون بوشهر و زنجان نتایج خوبی کسب کند اما به امید کسب موفقیت این هفته برابر تیم های اصفهان و مازندران به میدان می رود.