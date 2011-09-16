به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالنبی نمازی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان کاشان، اختلاس 3 هزار میلیاردی از نظام بانکی کشور را مایه تأسف خواند و اظهار داشت: مدیریت نظام بانکی کشور چگونه است که یک عده سوداگر بتوانند در این نظام رخنه کرده و طی سال‌های 86 تا سال 90 به اختلاس‌های میلیاردی اقدام کنند.

وی با اشاره به رقم این اختلاس‌ها در سال‌های مختلف افزود: نخستین اختلاس که به سال 86 مربوط است رقم 80 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و به همین ترتیب این روند تا سال 89 ادامه دارد و در این سال شاهد رقم 800 میلیارد تومانی هستیم که در نهایت در سال 90 این میزان اختلاس به 3 هزار میلیارد تومان رسیده‌است.

امام جمعه کاشان با بیان اینکه در طی بیش از سه دهه که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد کشور با توطئه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و نظامی مواجه بوده که همگی به برکت خون شهدا و امداد غیبی آنان خنثی شده‌است، افزود: اما این توجیه خوبی برای عدم انجام صحیح وظایف و تعهدات‌مان نسبت به نظام و انقلاب نیست چراکه ما مدیون خون شهدایی هستیم که با جان خود نهال این انقلاب را آبیاری کردند.

نمازی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس و حوزه‌ها، وظیفه حوزه‌های علمیه را در حمایت از خیزش‌های عظیم مسلمانان در کشورهای اسلامی را بسیار سنگین دانست و عنوان داشت: همانگونه که در قرآن به صراحت هر گونه تسلط مستکبران بر مسلمانان نفی شده و امام راحل نیز بارها مواضع خود را به روشنی در قبال استکبار نشان دادند، حوزه‌های علمیه نیز باید رسالت خود را در این باره یعنی تبیین نظر فقه اسلام در مورد ارتباط

با استکبار انجام دهند.

وی با یادآوری بیانات مقام معظم رهبری در دیدار خبرگان رهبری و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ابراز داشت: در این دیدار مقام معظم رهبری یک باب جدیدی را به روی فقها گشودند و آن توجه جدی و بیش از پیش به فقه سیاسی و حکومتی اسلام بود که در زمان طاغوت به انزوا رفته بود.

عضو خبرگان رهبری به مانور بزرگ نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی در هفته گذشته نیز پرداخت و با قدردانی از فرماندهی کل قوا و فرماندهان و خلبانان نیروهای هوایی تصریح کرد: با چنین ظرفیت و توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران هیچکس جرأت حمله نظامی به ایران را نخواهد داشت همچنانکه رئیس جمهور سابق امریکا بارها از بی‌نتیجه ماندن طرح حمله به ایران به دلیل ترس از توان نظامی ایران خبر داده بود.

وی همچنین در ادامه با محکومیت حرکت جمعی منحرف در حمله به عده‌ای از امت حزب‌الله در ماه مبارک رمضان در یکی از شهرهای استان فارس، از استاندار و شورای تأمین استان فارس خواست نسبت به دستگیری و برخورد قاطعانه با این فرقه منحرف و ضدانقلاب اقدام عاجل به عمل آورند.

نمازی در بخش دیگری از خطبه‌ها به تحولات اخیر منطقه نیز اشاره کرد و بیان داشت: اقدام اخیر جوانان مصری در تسخیر سفارت‌خانه اسرائیل که با فرار سفیر رژیم صهیونیستی و 70 نفر از کارمندان سفارت‌خانه صورت گرفت همچنانکه وزیر سابق امور خارجه رژیم صهیونیستی به آن اذعان کرده بود نشاندهنده ضعف و انزوای سیاسی رژیم غاصب صهیونیستی در میان افکار عمومی کشورهای منطقه است.

نمازی همچنین نسبت به تداوم بحران‌های اقتصادی در کشورهای غربی ابراز خرسندی کرد و گفت: تظاهراتی که در شهرهای مختلف اروپایی از جمله لندن علیه سیاست‌های چنگ‌طلبانه انگلستان و امریکا صورت می‌گیرد یا اعتراضاتی که علیه طرح ریاضت اقتصادی در کشورهای اروپایی انجام می‌شود نشاندهنده موج ضداستکباری و اسلام‌خواهی در غرب است.

دولت به شعارهای انتخاباتی خود عمل نمی‌کند



همچنین حجت الاسلام اصغر قائمی، امام جمعه شهرستان شهرضا اظهار داشت: همگان باید باور کنند که روزی از جمع عزیزان خود جدا شده و تنها به عالم قبر وارد می‌شوند و باید در برابر رفتارهای خود حساب پس دهند.

وی ادامه داد: انسانی که با اعتقاد به معاد زندگی می‌کند، آرزوهایش کوتاه و اعمالش طولانی می‌شود.

امام جمعه موقت شهرضا با اشاره به سالگرد جنگ احزاب تصریح کرد: در این جنگ با پیشنهاد سلمان فارسی ، خندقی برای مقابله با دشمنان احداث شد و پیامبر اکرم (ص) از آن به عنوان جنگی که همه اسلام روبروی دنیای کفر قرار گرفت، یاد می‌کنند.

وی در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس خبرگان افزود: در این دیدار مسائل مختلفی مطرح شد که بحث انقلاب‌های ایجاد شده در کشورهای اسلامی، یکی از آن‌ها بود.

قائمی با اشاره به برنامه دولت‌های غربی برای سلطه بر کشورهای بیدار شده، افزود: این وظیفه مؤمنان است که از رسیدن استعمارگران به اهداف شوم خود جلوگیری کنند.

وی از آغاز سال تحصیلی به عنوان یکی از رویدادهای مهم یاد کرد و بیان داشت: بر تمامی دست‌اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت واجب است که مسائل اعتقادی و مذهبی را برای جوانان تشریح کنند.

نماینده ولی فقیه در شهرضا از نارسایی‌های فرهنگی در جامعه انتقاد کرد و گفت: مسئولان باید بدانند که تنها راهکار حل معضلات فرهنگی اختصاص بودجه نیست و تدوین برنامه‌های جامع یکی از بزرگ‌ترین نیازهای این حوزه است.

وی عدم پایبندی به ارزش‌ها را در جامعه امروز یک معضل بزرگ برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از مسائل در جامعه ما تنها رنگ و بوی شعار می‌دهد و افراد برای تصدی مسئولیت‌ها به شعار متوسل می‌شوند.

قائمی تاکید کرد: در حالی که مردم دولت فعلی را بر اساس شعارها و برنامه‌های ارائه شده برگزیدند، اما دولت به شعارهای ابتدای تشکیل خود پایبند نیست.

وی ادامه داد: این ارزش‌ها هستند که جنبه الهی دارد و پست‌ها و مسئولیت‌ها هیچ گاه به کسی وفا نکرده است.