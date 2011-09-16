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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

بیرانوند مطرح کرد:

روزانه 10 تا 15 هزار نفر از نمایشگاه پاییزه خرم آباد بازدید می کنند

روزانه 10 تا 15 هزار نفر از نمایشگاه پاییزه خرم آباد بازدید می کنند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی لرستان گفت: نمایشگاه عرضه مستقیم کالای خرم آباد روزانه پذیرای 10 تا 15 هزار نفر از مردم در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه خرم آباد 16 تا 25 شهریورماه سال جاری برگزار می شود که زمان برگزاری نمایشگاه در صورت استقبال و خواست مردم تمدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دیگر شهرهای استان نیز نظیر این نمایشگاه دایر شده است، افزود: سازمان بازرگانی به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاها به ویژه پوشاک، کیف، کفش و نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس اقدام به برپایی این نمایشگاهها کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای موردنیاز مردم با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه می شود و اولیا دانش آموزان می توانند کالاهای موردنیاز فرزندان خود را از این نمایشگاه ها خریداری کنند.

بیرانوند عنوان کرد: با برپایی این نمایشگاهها علاوه بر تثبیت قیمت ها، کاهش نرخ برخی کالاها در استان نیز قابل مشاهده است.

کد مطلب 1409189

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