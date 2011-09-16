روزانه 10 تا 15 هزار نفر از نمایشگاه پاییزه خرم آباد بازدید می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت اله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: نمایشگاه پاییزه خرم آباد 16 تا 25 شهریورماه سال جاری برگزار می شود که زمان برگزاری نمایشگاه در صورت استقبال و خواست مردم تمدید خواهد شد.

وی با بیان اینکه در دیگر شهرهای استان نیز نظیر این نمایشگاه دایر شده است، افزود: سازمان بازرگانی به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت کالاها به ویژه پوشاک، کیف، کفش و نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس اقدام به برپایی این نمایشگاهها کرده است.

رئیس سازمان بازرگانی لرستان یادآور شد: در این نمایشگاهها کالاهای موردنیاز مردم با 15 تا 20 درصد تخفیف عرضه می شود و اولیا دانش آموزان می توانند کالاهای موردنیاز فرزندان خود را از این نمایشگاه ها خریداری کنند.

بیرانوند عنوان کرد: با برپایی این نمایشگاهها علاوه بر تثبیت قیمت ها، کاهش نرخ برخی کالاها در استان نیز قابل مشاهده است.