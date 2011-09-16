کری بدون مجوز بازیکنان استقلال و پرسپولیس/ تذکر رئیس هم اثری نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، گروهی از بازیکنان تیم نونهالان استقلال و نوجوانان پرسپولیس در فاصله 2 ساعت مانده به آغاز بازی کنار زمین آمدند و دور زمین چرخیدند. آنها سپس مقابل جایگاه آمدند و به تماشاگران ادای احترام کردند. در این بین احمدی مجری برنامه از آنها می خواست خود را معرفی کنند و نام تیمی که از دیدشان برنده می شود را بگویند.

هر کدام از این بازیکنان نونهال یک چیز می گفتند تا اینکه یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس گفت: "شش تایی ها". یاد کردن از بازی شش تایی ها شادی بی حد و اندازه هواداران پرسپولیس را به دنبال داشت. در این لحظه عزیز الله محمدی کنار زمین آمد و به احمدی تذکر داد فقط نام بازیکنان را بپرسد.

احمدی نیز همین کار را کرد و فقط نام بازیکنان را می پرسید تا اینکه یکی از بازیکنان تیم نونهالان استقلال با صدای بلند گفت:"دربی رفت و برگشت" که با صدای او استقلالی ها ورزشگاه را روی سر خود گذاشتند.

- حواشی دیگر پیش از دربی تهران در زیر می آید:

* تعدادی از هواداران دو تیم با وجود در دست داشتن بلیت پشت در ورزشگاه مانده و اجازه ورود پیدا نکردند.

* در جایگاه ویژه ورزشگاه دانیال حکیمی و ایرج نوذری حضور دارند.

* بازهم شاهد حضور افراد متفرقه در جایگاه خبرنگاران بودیم، این در حالی بود که حراست وزارت ورزش و امور جوانان محدودیت‌های را برای ارائه آی دی کارت به خبرنگاران قائل شده بود.

* صدای کرکننده موسیقی فعلا بهترین حربه برای جلوگیری از بلند شدن صدای هواداران دو تیم است. باید ببینم در زمان برگزاری بازی از سوی مسئولان برگزاری مسابقه چه راهکاری برای خاموش کردن هواداران پیدا می کنند.

* خواننده سرود خلبانان پیش از آغاز بازی به اجرای برنامه پرداخت.