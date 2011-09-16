برگزاری تظاهرات مردمی در شهرهای اردن/ انتقاد از بی توجهی به اصلاحات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، مناطق مختلف اردن پس از نماز جمع شاهد تظاهرات ضد دولتی بود.

در "امان" پایتخت اردن تظاهرات کنندگان با تجمع در مقابل مسجد "الحسینی" به اهمال و بی توجهی مقامات اردنی در قبال اصلاحات انتقاد کردند و شعارهایی علیه "معروف البخیت" نخست وزیر سر دادند. آنها پلاکاردهایی در انحلال مجلس در دست داشتند.

همچنین در شهر "الطفیله" در جنوب اردن تظاهرات کنندگان از مسجد الطفیله به سوی ساختمان استانداری حرکت کردند و علیه فساد و حمایت از ایجاد پادشاهی مشروطه سلطنتی شعار دادند.

در "الکرک" در جنوب اردن نیز تظاهرات مشابهی برگزار شد، مبدا این تظاهرات مسجد "المرج" بود که تظاهرات کنندگان خواستار اصلاحات قانون اساسی و دولت مردمی بود.

در شهر "السلط" در شمال امان صدها نفر دست به تحصن زدند و خواستار اصلاحات شدند آنها علیه تشکیل وطن جایگزین برای فلسطینی ها در اردن شعار دادند.

از سوی دیگر جنبش مردمی اردن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مقامات سیاسی اردن با مطرح کردن برخی اصلاحات ناچیز به مردم توهین می کنند و برخی اصلاحات بر قانون اساسی برای مردم نان و آب نمی شود و صرفا نوعی رفع تکلیف است.