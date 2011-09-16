صبا قهرمان فوتبال زیر 13 سال قم شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تدبیر واحد جوانان هیئت فوتبال استان قم و با هدف سازندگی و توسعه این رشته ورزشی از رده های سنی پایه، در دو سال اخیر اقدامات خوبی در این زمینه در فوتبال قم در حال انجام است که یکی از این اقدامات موثر برگزاری رقابت های فوتبال در رده های سنی پایه است.



در حالی که فوتبال قم در سال‌های اخیر رکود شدیدی را پشت سر گذاشته است، حضور تیم صبا در قم فرصتی شد تا مدارس فوتبال و پایگاه های آموزشی این رشته ورزشی به شکل جدی وارد فعالیت شوند و همه ساله چهره های نخبه زیادی از دل مدارس فوتبال به فوتبال باشگاهی قم معرفی شوند.



در این بین تشکیل مدارس فوتبال در اوقات فراغت هر سال و در نهایت برگزاری مسابقات فوتبال بین مدارس فعال در سطح استان قم در پایان تابستان هر سال، رونق خاصی به فوتبال قم بخشیده است و استعدادهای آینده فوتبال قم در مسابقات قهرمانی نونهالان توان خود را به مربیان سازنده فوتبال قم نشان می دهند.



در دو سال اخیر رقابت های فوتبال رده سنی نونهالان قم از رده سنی زیر 10 سال تا رده سنی زیر 14 سال به صورت منظم و با استقبال بسیار خوب باشگاه های فعال در قم برگزار می شود که نقش ارزنده ای در معرفی چهره های جدید به فوتبال قم داشته است.



بعد از اینکه رقابت های فوتبال رده های سنی زیر 10، 11 و 12 سال در قم برگزار شد، مسابقات رده سنی زیر 13 سال برگزار و تیم های برتر آن معرفی شدند تا بدین ‌ترتیب تنها رقابت در بین تیم‌های رده سنی زیر 14 سال باقی بماند.



پیش از این رقابت‌های سه رده سنی دیگر برگزار شد، چهار تیم در رده سنی زیر 13 سال برای کسب مقام قهرمانی در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت تیم نونهالان صبای قم عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



برای معرفی تیم های برتر این دوره از مسابقات رده سنی نونهالان زیر 13 سال فوتبال قم، بازی های جذابی به انجام رسید و تیم فوتبال نونهالان صبای قم با مربیگری های رنجبر و غلبه بر حریفان خود، عنوان نخست را بالاتر از سایر تیم‌های شرکت کننده در رقابت‌ها از آن خود کرد.



این در حالی است که در جدول رده‌بندی نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 13 سال‌های استان قم، تیم‌ فوتبال نونهالان افشید با مربیگری موسی محمدی نایب قهرمان شد، تیم نونهالان فینال با مربیگری اسماعیل زند به مقام سوم رسید و تیم فوتبال نونهالان پارسا با مربیگری سعید برقعی در مکان چهارم ایستاد.