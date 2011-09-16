۱۰ تیم سیار پزشکی به بیماران ضایعه نخاعی لرستان خدمات ارائه می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک رباطی در این رابطه اظهار داشت: تعداد بیماران ضایعه نخاعی در استان لرستان ۸۷۲ نفر است که این تعداد توسط ۱۰ تیم سیار پزشکی در منزل ویزیت می شوند.

وی ادامه داد: این تیم های پزشکی شامل نیروهای تخصصی از جمله پزشک، پرستار، مددکار، کاردرمانگر، فیزیوتراپ و… هستند که بیماران را مورد بازدید و حمایت درمانی و توانبخشی قرار می دهند.

کارشناس بیماران ضایعه نخاعی اداره کل بهزیستی لرستان یادآور شد: ۲۰۰ نفر از این بیماران ضایعه نخاعی برحسب اولویت و شدت ضایعه نخاعی تحت حمایت دریافت کمک هزینه حق پرستاری قرار گرفته اند.

رباطی عنوان کرد: در صورت وجود اعتبارات تعداد بیشتری از بیماران ضایعه نخاعی استان از مزایای حق پرستاری بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه بهزیستی لرستان در حد توان خود به گروه بیماران ضایعه نخاعی خدمات ارائه می کند، تصریح کرد: از دیگر حمایتهای بهزیستی به بیماران ضایعه نخاعی تحویل لوازم بهداشتی مصرفی، تحویل ویلچر و تمامی لوازم توانبخشی مورد نیاز و مناسب سازی منازل است.