حجت الله تاج محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اعضای شورای عالی استانها 75 نفر هستند و مردادماه یعنی یک ماه و نیم قبل از اجلاس اخیر مقرر شده بود به مناسبت ماه رمضان 10 قطعه بن شهروندی جمعا به ارزش 500 هزار تومان در اختیار هر یک از اعضای 75 نفره شورای عالی استانها قرار گیرد تا به مناسبت ماه رمضان به 10 نفر از نیازمندانی که اعضای شورای عالی استانها تشخیص می دهند، توزیع شود.

وی با بیان اینکه تعدادی از بن ها در طول ماه رمضان بین تعدادی از اعضای شورای عالی استانها که در دسترس بودند، توزیع شد و آنان نیز بن ها را در اختیار افراد نیازمند قرار دادند، افزود: در اجلاس اخیر و بعد از پایان جلسه هم باقی مانده بن ها بین سایر اعضا که قبل از این در دسترس نبودند، توزیع شد تا آنها این بن‌ها را بین نیازمندان تقسیم کنند.

نایب رییس شورای عالی استانها در پاسخ به این سئوال که ایا توزیع چنین بن هایی قانونی است، گفت: قطعا قانونی است. نه تنها شهرداری تهران، بلکه همه شهرداریهای کشور چنین بودجه های تعریف شده ایی برای کمک به نیازمندان در اختیار دارند و از محل چنین بودجه تعریف شده ایی هم به هر یک از اعضا ی شورای عالی استانها ، 500 هزار تومان بن اختصاص داده شده است تا بین نیازمندان توزیع کنند.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در اجلاس اخیر که مربوط به انتخابات هیات رییسه شورای عالی استانها بود، چنین بن هایی تقسیم شد، گفت: همانطور که توضیح دادم زمان تصویب تخصیص این بن ها به قبل از رمضان مربوط است و تعدادی از بن ها هم در طول رمضان توزیع شد و باقی مانده هم در اجلاس اخیر و بعد از پایان جلسه توزیع شد تا شائبه ایی ایجاد نشود.

تاج محمدی در پاسخ به این سئوال که ایا برای توزیع این بن ها با اعضای هیات رییسه شورای عالی استانها هم هماهنگی شد، پاسخ داد: بعد از پایان جلسه و اتمام انتخابات و با هماهنگی مهدی چمران، رییس شورای عالی استانها و رییس شورای شهر تهران، این بن ها توزیع شد.



وی گفت: تمام اعضای هیات رییسه شورای عالی استانها در جریان توزیع این بن ها قرار داشتند و بعد از پایان جلسه که بن ها توزیع شد، کسی معترض نبود چرا که توزیع این بن ها که برای کمک به نیازمندان است و از محل بودجه تعریف شده ایی هم تخصیص یافته است، اساسا در حدی نیست که محل اعتراض شود.

نایب رییس شورای عالی استانها در پاسخ به این سئوال که چرا این بن ها مثلا بین اشخاص حقوقی دیگر توزیع نشد تا بحثی پیش نیاید، گفت: معمولا چنین تمهیدات مالی برای تمام مقامات حقوقی که مراجعات مردمی دارند، در نظر گرفته می شود تا در مواقع ضروری بین نیازمندان واقعی توزیع شود. وی در این زمینه اعضای شورای اسلامی شهر تهران را مثال زد و افزود: تا انجایی که می دانم اعضای شورای شهر هم مبالغی بسیار بیشتر از بن هایی که در اختیار اعضای شورای عالی استانها قرار گرفته است، دریافت کردند تا انان نیز بن های دریافتی را میان نیازمندان تقسیم کنند.



وی با اشاره به اینکه اعضای شورای عالی استانها هم از جمله مقامات حقوقی هستند که مراجعات مردمی زیادی دارند، افزود:پیش از ماه رمضان از شهرداری تهران درخواست داشتیم مقداری از بن های فروشگاههای شهروند در اختیار اعضای شورای عالی استانها قرار گیرد تا بین نیازمندان توزیع شود و شهرداری هم با تخصیص 10 قطعه بن 50 هزار تومانی به هر یک از اعضا موافقت کرد و به تدریج این بن ها توزیع شد.



وی با اشاره به اینکه بن های تخصیص داده شده ناچیز بوده و هر یک از اعضا می توانستند حداکثر به 10 نفر از نیازمندان کمک کنند، گفت: واقعا علت هیاهوی بی مورد درباره توزیع این بن ها را نمی دانم.



تاج محمدی در پاسخ به این سوال که ریشه چنین هجمه هایی علیه شورای عالی استانها و شهرداری تهران چیست، گفت: به نظر می رسد بیش از هر چیز با یک بداخلاقی مواجه هستیم و به باور من یک بی انصافی صورت گرفته است که حتما انرا پیگیری خواهیم کرد.



تاج محمدی از چمران به عنوان رییس شورای عالی استانها درخواست کرد که درباره این ماجرا واکنش نشان دهد و توضیح بدهد که بن های یادشده در پایان جلسه و با اطلاع اعضای هیات رییسه شورای عالی استاها و از جمله خود وی توزیع شد.



وی افزود: حتی مهندس چمران درباره نحوه هزینه کردن این بن ها توضیحی داد و گفت این بن ها فقط قابل خرج کردن در فروشگاههای شهروند هستند و در جای دیگر امکان خرج کردن ندارند.