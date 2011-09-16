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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۸

اکبریان خبر داد:

بیشترین مطالبات شرکت آبفای لرستان مربوط به خرم آباد است

بیشترین مطالبات شرکت آبفای لرستان مربوط به خرم آباد است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گفت: بیشترین مطالبات این شرکت مربوط به مشترکان خرم آبادی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در جلسه کارگروه وصول مطالبات شرکت آب و فاضلاب لرستان با اشاره به مطالبات این شرکت از مشترکان خود اظهار داشت: در مرحله اول وصول مطالبات برنامه ریزی شده است که مدیران امورات تابعه و همکارانشان با استفاده از توان بخش خصوصی و نیروهای خود با اعمال دستورالعمل های هیئت مدیره شرکت 40 درصد از مطالبات معوقه را وصول کنند.

وی ادامه داد: مطابق آمار و اطلاعات موجود بیشترین مطالبات معوقه شرکت آبفا لرستان مربوط به شهر خرم آباد و کمترین آنها مربوط به شهر پلدختر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان یادآور شد: در مراحل بعدی این طرح وصول باقیمانده مطالبات معوقه با جدیت و برنامه ریزی بهتری دنبال می شود.

اکبریان خواستار همکاری مشترکان برای وصول مطالبات این شرکت شد و گفت: طبق فتوای علمای عظام عدم پرداخت به موقع قبوض آب بهای مصرفی شرعا جایز نیست.

کد مطلب 1409203

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