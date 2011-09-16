بهره برداری از چندین طرح عمرانی بنیاد مسکن آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، پنج هزارمین خانه روستایی بهسازی شده در روستای بنیس از توابع شهرستان شبستر افتتاح و به بهره برداری رسید.

در مراسم افتتاح این پروژه عمرانی که با حضور فرماندار و جمعی از مدیران ادارات و نهادهای انقلاب اسلامی آن شهرستان برگزار شد مهدی وفادار، سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شبستر طی گزارشی از فعالیت های عمرانی این مجموعه در روستاهای منطقه شبستر، گفت: در 66 روستای این شهرستان طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در حال اجرا است.

وفادار تاکید کرد: تاکنون برای پنج هزار و 400 خانوار روستایی تشکیل پرونده داده و آنان را برای اخذ تسهیلات بانکی به بانکهای عامل معرفی کرده ایم.

وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی عمرانی پنج هزار خانوار تحت پوشش طرح ویژه بهسازی مسکن به اتمام رسیده و موفق به اخذ پایان کارشده اند و بقیه این افراد نیز در حال اتمام کارهستند.

وفادار در ادامه از کلیه روستائیانی که به هر دلیل موفق به نوسازی خانه هایشان نشده اند درخواست کرد تا با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان شبستر نسبت به تشکیل پرونده اقدام و از خدمات فنی و تسهیلات بانکی این نهاد در جهت نوسازی خانه های خود بهره مند شوند.

اتمام عملیات جدول گذاری در 6 روستای شهرستان میانه



مهدیلو مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میانه از اتمام عملیات اجرایی جدول گذاری در شش روستای شهرستان میانه خبر داد.

وی گفت: عملیات اجرایی جدول گذاری روستاهای حسن آباد در کندوان، دریندرق، قره بلاغ، قوشه بلاغ و گوگدرق که با تلاش خدمتگذاران این نهاد به اتمام رسیده بود افتتاح و تحویل اهالی محترم و زحمت کش آن روستاها شد.

بهره برداری از طرحهای شهرستان سراب

طرح هادی روستای سردهای سراب افتتاح وهفتصد و شصتمین خانه روستایی بهسازی شده توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستای سردها از توابع شهرستان سراب به بهره برداری رسید.

گفتنی است برای اجرای طرح هادی روستای سهزاب دو میلیارد و 100 میلیون ریال هزینه شده است و 290 خانوار روستایی از مزایای این طرح بهره مند شده اند.

شایان ذکراست طرح هادی مذکور شامل اجرای ابنیه فنی و زیرسازی و آسفالت معبر به طول 550 متر و به عرض 16 متر است و علاوه بر اهالی روستای سهزاب اهالی روستاهای صومعه زرین و چله خانه نیز از مزایای آن طرح برخوردار شدند.