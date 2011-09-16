سامرا باید تا ابد در اختیار وقف شیعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی بعدازظهر جمعه در دیدار حجت‌الاسلام سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق به وضعیت شهر سامرا اشاره کرد و بیان داشت: سامرا نه تنها ناموس شیعه ایران است بلکه ناموس شیعیان جهان است و این شهر باید تا ابد همچون عتبات عالیات در اختیار وقف شیعه باشد.



این مرجع تقلید با اشاره به خیانت‌هایی که گروه تروریستی وهابیون به اسلام کرده است، گفت: وهابیون که دست ساخته آمریکایی‌ها هستند از دین مبین اسلام چهره‌ای خونریز و کشنده ساخته‌اند.



وی با بیان اینکه امروز دشمنان، اسلام را دین خشونت و مسیحیان را چهره‌ای آرام و با صلح و صفا معرفی می‌کنند، تصریح کرد: وهابی‌ها نه تنها به شیعه خیانت کرده‌اند بلکه به مردم مسلمان در اقصی نقاط عالم نیز خیانت کرده‌اند.



آیت‌الله وحید خراسانی خطاب به سید عمار حکیم گفت: بکوشید این مطلب را در کشور عراق نهادینه کنید که عتبات عالیات ناموس شیعه است.