سفر سال گذشته رهبر انقلاب به قم بزرگترین فرصت برای استان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی قبل از ظهر جمعه در حاشیه اولین همایش مدیریت فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در قم در جمع خبرنگاران، سفر ۱۰ روزه مقام معظم رهبری در سال گذشته به قم را یکی دیگر از بزرگترین فرصت‌های پیش روی استان برشمرد و افزود: رهبر معظم انقلاب خدمت به قم را خدمت به نظام یاد کردند که باید از این ظرفیت به طور شایسته‌ای استفاده کنیم چرا که سفر ده روزه دوباره رهبری به قم برایمان آرزو خواهد شد.



ریاست دکتر لاریجانی در مجلس فرصتی برای قم است



وی ریاست دکتر لاریجانی به عنوان نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی را نمونه‌ای از فرصت‌های موجود استان برشمرد و عنوان کرد: بعد از انقلاب برای اولین بار فردی از یک استان بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است که باید از این فرصت ‌‌نهایت استفاده را کرد و در این راستا نیز دکتر لاریجانی همواره پیگیر مسائل مختلف قم بوده و هستند.



وی آینده قم را در گرو فعالیت بخش خصوصی در استان دانست و با اشاره به فرصت‌های موجود در قم افزود: قم همواره از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی برخوردار بوده است و برای اینکه فرصت‌ها از دست نرود بهترین کار تشکیل اتاق‌های فکر در زمینه‌های مخلتف است.



بنایی عنوان کرد: استان قم در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و عمرانی دارای ظرفیت‌ها و فرصت‌های خوبی است و امروز کارهایی که در استان انجام می‌شود قابل مقایسه با گذشته نیست.



بسترهای مورد نیاز برای ورود بخش خصوصی به قم فراهم شود



وی تاکید کرد: بخش خصوصی نیازمند بستر سازی است که باید در استان بسترهای مورد نیاز برای جذب سرمایه بخش خصوصی فراهم و موانع زاید بر طرف شود.



بنایی نقش مسئولان استان در کاهش موانع سرمایه گذاری در قم را موثر دانست و افزود: باید برنامه ریزی‌هایی صورت گیرد تا در اولین و کمترین زمان ممکن مجوزهای مورد نیاز برای سرمایه گذاران در استان صادر شود تا سرمایه گذران رغبت بیشتری برای تولید در استان داشته باشند.



مهندسان بافت‌های فرسوده را احیا کنند



بنایی در بخش دیگری از سخنان خود به وجود بافت‌های فرسوده فروان در قم اشاره کرد و اظهار داشت: مهندسان استان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و با برنامه ریزی خانه‌های فرسوده را احیا و آن‌ها را تبدیل به خانه مستحکم و آباد کنند.