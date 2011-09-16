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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

کشتی قهرمانی جهان - ترکیه/

حسن رحیمی در مرحله سوم شکست خورد

حسن رحیمی در مرحله سوم شکست خورد

عضو تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با شکست در مبارزه سوم باید منتظر فینالیست شدن حریف خود باشد تا شانس ادامه مبارزات را پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان از بعد از ظهر امروز جمعه با برگزاری مسابقات وزن 55 کیلوگرم در سالن سینان اردم شهر استانبول ترکیه آغاز شد که حسن رحیمی در دور سوم مقابل رادسلاو ولیکوف بلغارستانی مغلوب شد.

حسن رحیمی که در دور اول آندری دوکوف از رومانی را با نتایج 1- صفر و 3- صفر شکست داده بود در دور دوم "یانگ کیونگ ایل" از کره شمالی را با نتایج صفر-1، 2-1 و 1- صفر شکست داد و به دور سوم راه یافت رحیمی در دور سوم با نتایج صفر- 1 و 1- 5 مغلوب "رادوسلاو ولیکوف" از بلغارستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس حضور در جدول شانس مجدد را داشته باشد.

کد مطلب 1409208

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