حسن رحیمی در مرحله سوم شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان از بعد از ظهر امروز جمعه با برگزاری مسابقات وزن 55 کیلوگرم در سالن سینان اردم شهر استانبول ترکیه آغاز شد که حسن رحیمی در دور سوم مقابل رادسلاو ولیکوف بلغارستانی مغلوب شد.

حسن رحیمی که در دور اول آندری دوکوف از رومانی را با نتایج 1- صفر و 3- صفر شکست داده بود در دور دوم "یانگ کیونگ ایل" از کره شمالی را با نتایج صفر-1، 2-1 و 1- صفر شکست داد و به دور سوم راه یافت رحیمی در دور سوم با نتایج صفر- 1 و 1- 5 مغلوب "رادوسلاو ولیکوف" از بلغارستان شد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار فینال باشد تا وی نیز شانس حضور در جدول شانس مجدد را داشته باشد.