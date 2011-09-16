به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس این کلاس آموزشی در سخنانی اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره بالا بردن سطح دانش مربیان و کاهش وقوع آسیبدیدگی در نوآموزان رشته ژیمناستیک است.
صادق مستوفی اظهار داشت: مهمترین آسیبهای رایج در ژیمناستیک آسیبهای عضلانیوتری، لیگامنتی و اسکلتی هستند که در اثر ضربههای شدید، کششهای بیش از حد و افزایش فشار تمرین مشاهده میشوند.
وی افزود: استفاده از وسایل و امکانات غیر استاندارد و یا استفاده نادرست از وسایل مکانی احتمال بروز این آسیبها را افزایش میدهد.
مدرس کلاس کارگاهی یک روزه آسیبشناسی ژیمناستیک خرم آباد یادآور شد: با افزایش آگاهی در مورد روش صحیح نرمش و استفاده صحیح از وسایل و امکانات استاندارد، میتوان ورزشکاران را در برابر چنین آسیبهایی بیمه کرد.
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