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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

کلاس آسیب‌شناسی ژیمناستیک در خرم آباد برگزار شد

کلاس آسیب‌شناسی ژیمناستیک در خرم آباد برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کلاس کارگاهی یک روزه آسیب‌شناسی ژیمناستیک با حضور 21 نفر از مربیان و ورزشکاران این رشته در خانه ژیمناستیک خرم‌آباد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدرس این کلاس آموزشی در سخنانی اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره بالا بردن سطح دانش مربیان و کاهش وقوع آسیب‌دیدگی در نوآموزان رشته ژیمناستیک است.

صادق مستوفی اظهار داشت: مهم‌ترین آسیب‌های رایج در ژیمناستیک آسیب‌های عضلانی‌وتری، لیگامنتی و اسکلتی هستند که در اثر ضربه‌های شدید، کشش‌های بیش از حد و افزایش فشار تمرین مشاهده می‌شوند.

وی افزود: استفاده از وسایل و امکانات غیر استاندارد و یا استفاده نادرست از وسایل مکانی احتمال بروز این آسیب‌ها را افزایش می‌دهد.

مدرس کلاس کارگاهی یک روزه آسیب‌شناسی ژیمناستیک خرم آباد یادآور شد: با افزایش آگاهی در مورد روش صحیح نرمش و استفاده صحیح از وسایل و امکانات استاندارد، می‌توان ورزشکاران را در برابر چنین آسیب‌هایی بیمه کرد.

کد مطلب 1409210

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