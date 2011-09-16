کشته شدن "موسی ابراهیم"/ نبرد در بنی ولید و سرت به شدت ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، یک منبع مسئول لیبی گفت: "موسی ابراهیم" سخنگوی "معمر قذافی" در درگیری های منطقه "الجیزه" در شهر سرت کشته شده و هم اکنون درگیری شدیدی میان انقلابیون و گردانهای قذافی در این شهر در جریان است.

از سوی دیگر منابع وابسته به انقلابیون اعلام کردند: در درگیری های سرت دوازده نفر از انقلابیون کشته و 59 نفر دیگر زخمی شده اند و انقلابیون توانسته اند دو نفر از طرافدارن قذافی را اسیر کنند.

این منابع همچنین از حضور "معتصم قذافی" در داخل سرت خبر دادند.

محمود شمام سخنگوی شورای انتقالی هم بیان کرد: انقلابیون وارد بنی ولید شده اند اما هنوز اخباری درباره جزئیات مخابره نشده است و تا اواخر وقت جزییات بیشتری منتشر می شود.