شهرآورد هفتاد و یکم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار در شرایطی آغاز شد که تیم فوتبال استقلال با فرهاد مجیدی و مجتبی جباری بازی را آغاز کرد. بیش از 95 هزار تماشاگر نیز در ورزشگاه آزادی حضور دارند که برخی آنها به دلیل کمبود جا به طور ایستاده بازی را نگاه می کنند. این بازی تا دقیقه سوم با نتیجه تساوی در جریان است.

حمید استیلی برای دیدار تیمش برابر استقلال میثاق معمارزاده، ابراهیم شکوری، محمد نصرتی، علیرضا نورمحمدی، حمید علی عسگر، جواد کاظمیان، غلامرضا رضایی، محمد نوری، حسین بادامکی، مازیار زارع و علی کریمی را به میدان فرستاد.

علیرضا حقیقی، شیث رضایی، مجتبی شیری، وحید هاشمیان، امیرحسین فشنگچی، علیرضا محمد و هادی نوروزی هم بازیکنان ذخیره تیم فوتبال پرسپولیس هستند.

پرویز مظلومی هم برای ترکیب تیمش سیدمهدی رحمتی، حنیف عمران زاده، میثم حسینی، کیانوش رحمتی، پژمان منتظری، خسرو حیدری، مجتبی جباری، آندرانیک تیموریان، میلاد میداودی، جاسم کرار و فرهاد مجیدی را انتخاب کرده است.

هادی زرین ساعد، مهدی امیرآبادی، آرش برهانی، محسن یوسفی، حمید عزیززاده، اسماعیل شریفات و علی حمودی نیز بازیکنان ذخیره تیم فوتبال استقلال هستند.