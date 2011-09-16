6 رشته به مجموع رشته های دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا صابونچی در این رابطه اظهار داشت: برابر مصوبه وزارت علوم در آغاز سال تحصیلی جدید 6 رشته در دومقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به مجموع رشته های این واحد افزوده شده است.

وی ادامه داد: رشته های یاد شده در مقطع کارشناسی ارشد، رشته های شیمی فیزیک، فیتو شیمی، برق‌ قدرت، ریاضی کاربردی و در مقطع کارشناسی مهندسی صنایع و شهرسازی و برنامه ریزی شهری است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد با اشاره به وجود بیش از 120رشته در این واحد دانشگاهی، جایگاه دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد در سطح منطقه را بسیار مطلوب عنوان کرد.

صابونچی یادآور شد: این دانشگاه دارای120هزار مترمربع فضای آموزشی، فرهنگی، رفاهی و خدماتی، 80 آزمایشگاه و کارگاه آموزشی و بالغ بر 12 هزار دانشجو است.