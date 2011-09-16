جهانگیر شاهمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: درحال حاضر 19 شهرک و ناحیه صنعتی با مساحت حدود 2هزار و200 هکتار در استان کرمانشاه تحت پوشش شرکت شهرک‌های صنعتی قرار دارند که در این شهرک‌ها 361 واحد بهره‌بردار با اشتغال‌زایی قریب به 5هزار نفر مشغول فعالیت هستند.

شاهمرادی افزود: در سال جاری 66 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌ها در شهرک‌های صنعتی استان مصوب شده است.

وی درباره اجرای مصوبات دور اول و دوم سفرهیئت دولت به استان کرمانشاه با محوریت شهرک‌های صنعتی، ادامه داد: تمام مصوبات به‌صورت 100درصد اجرا شده و تنها یک مصوبه باقیمانده پیشرفت 95درصد تا پایان سال 90 به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه به مصوبات دور سوم سفر هیئت دولت اشاره کرد و گفت: سه مصوبه درخصوص شهرک‌های صنعتی به تصویب رسیده که تاکنون دو مصوبه آن با پیشرفت 45درصد درحال اجراست.

وی احداث مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیستون را که از مصوبات سفر هیئت وزیران به استان کرمانشاه بود،‌ طرحی مهم عنوان کرد و افزود: این مجتمع با مساحت 6هزار متر مربع و سرمایه‌گذاری قریب به 50 میلیارد ریال به پایان رسیده که با شروع کار این مرکز، فرصتی برای استفاده بهینه سرمایه‌گذاران بخش صنعت از مشاوره و خدمات شرکت‌های فنی و مهندسی در این راستا فراهم می‌شود.

شاهمرادی تاکید کرد: در راستای فراهم کردن محیط زیست پاک و عاری از هرگونه آلودگی، درحال حاضر شهرک‌های صنعتی فرامان در فازهای یک، دو، سه و اسلام آبادغرب و روانسر مجهز به تصفیه خانه فاضلاب صنعتی هستند.

وی با اشاره به تأمین سوخت ارزان به واحدهای صنعتی و افزایش بازدهی و سودآوری واحدها، گفت: شهرک‌های صنعتی فرامان، بیستون، کنگاور، سنقر، اسلام آبادغرب، روانسر و سرپل ذهاب به شبکه گاز متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه، تصریح کرد: شهرک صنعتی فرامان یکی از شهرک‌های صنعتی نمونه در سطح کشور است که در جهت ایجاد فرصت سرمایه‌گذاری متقاضیان دارای همه امکانات زیرساختی از جمله آب، برق، تلفن، گاز، تصفیه‌خانه، آتش‌نشانی، رستوران، مدرسه و ... است.

این مقام مسئول با اشاره به مجاورت استان کرمانشاه با کشور عراق، گفت: تمام امکانات و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در شهرک صنعتی قصرشیرین فراهم است و به منظور استقرار واحدهای صنعتی جدید، عملیات اجرایی سومین شهرک صنعتی کرمانشاه نیز با مساحت یک‌هزار هکتار از اواخر سال گذشته آغاز و با روند مناسبی درحال اجراست.

وی درپایان با ابراز خرسندی از نحوه رشد و توسعه زیرساخت های صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان کرمانشاه در چند سال اخیر، اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک، استان کرمانشاه به یکی از قطب‌های صنعتی کشور تبدیل شود.