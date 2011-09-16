به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه تیم پرسپولیس در دیدار مقابل استقلال میزبان بود، پیش از آغاز دربی هفتاد ویکم تهران از بلندگوهای ورزشگاه آزادی سرود این باشگاه پخش شد. همین مسئله اعتراض استقلالی‌ها را به دنبال داشت و آنها پشت به زمین تیم خود را تشویق می کردند.

پرسپولیسی‌ها با استفاده از امتیاز میزبانی برنامه‌ای را با عنوان "صدای ورزشگاه" آماده کرده بودند و این برنامه از بلندگوهای ورزشگاه پخش می شد. در این برنامه ضمن یادآوری باخت 6 بر صفر استقلال در دربی شهریورماه 52 شعارهایی در حمایت از پرسپولیس عنوان می شد. این مسئله واکنش شدید استقلالی ها را به دنبال داشت و آنها ضمن شعار دادن هرچه دست شان می آمد را به سمت زمین پرتاب می کردند!

در بخشی از برنامه رادیو ورزشگاه صدای علی پروین پیشکسوت باشگاه پرسپولیس پخش شد که گفت: من از همه پرسپولیسی های دنیا پرسپولیسی ترم.

بعد از اعتراض شدید استقلالی‌ها به ناگاه صدای رادیو ورزشگاه قطع شد.

- حواشی قبل از آغاز این بازی به شرح زیر است:

* در بین خبرنگاران تعدادی خبرنگار خارجی دیده می شود که برای تهیه خبر و گزارش به ورزشگاه آزادی آمده اند.

* پیش از آغاز بازی دو دوچرخه سوار با شعار صلح دور زمین چمن را طی کرده و به تماشاگران ادای احترام کردند.

* تماشاگران دو تیم زمانی که تصویرشان از اسکوربورد ورزشگاه پخش می شد با شور و حال بیشتری از تیم خود حمایت می کردند.

* تیم داوری برای گرم کردن در ساعت 16:50 وارد زمین شد. داوران به همراه ناظران بازی کنار یکی از دروازه ها عکسی به یادگار انداختند.

* بازیکنان دو تیم استقلال و پرسپولیس پیش از ساعت 17 وارد ورزشگاه شدند.

* هواداران استقلال در زمان حضور جواد خیابانی کنار زمین علیه این گزارشگر سیما شعار دادند.

* از زمانی که پخش برنامه فوتبال برتر آغاز شد، تصویر این برنامه از اسکوربورد ورزشگاه پخش شد.

* ساعت 17:30 میثاق معمارزاده به همراه سعید عزیزیان برای گرم کردن بدن خود وارد زمین شد. او که برای ورود به زمین ناچار بود از ورودی سمت استقلالی ها استفاده کند، مورد محبت هواداران این تیم قرار گرفت!

* پنج دقیقه پس از ورود دروازه بان و مربی تیم پرسپولیس نوبت به سید مهدی رحمتی، هادی زرین ساعد و حسین ترابپور رسید تا برای گرم کردن دروازه بان استقلال وارد زمین شوند.

* بازیکنان تیم پرسپولیس برای گرم کردن ساعت 17:35 از سمت تماشاگران استقلال به زمین وارد شدند. آنها در زمین ورود به زمین ناچار شدند استقبال با بطری و سنگ آبی ها را تحمل کنند. لحظاتی پس از ورود بازیکنان پرسپولیس، استقلالی ها به دنبال فرهاد مجیدی به زمین وارد شدند.

* در زمان گرم کردن بازیکنان دو تیم تماشاگران یک به یک بازیکنان دو تیم را تشویق کردند. در این زمان میلاد میداودی در تشویق هواداران از فرهاد مجیدی پیشی گرفت.

* محمد پنجعلی، مرتضی فنونی زاده و احمدرضا عابدزاده در جایگاه ویژه ورزشگاه حضور دارند.

* علی فتح الله زاده سرپرست باشگاه پرسپولیس ساعت 18 برای تماشای به جایگاه ویژه ورزشگاه وارد شد.

* در زمان گرم کردن تمامی بازیکنان پرسپولیس کنار زمین حضور داشتند و این در حالی بود که استقلالی ها فقط ترکیب اصلی خود را برای گرم کردن به زمین فرستاده بودند.

* در زمان خروج بازیکنان دو تیم از زمین آندرانیک تیموریان با علیرضا محمد روبوسی کرد.

* هنگامیکه بازیکنان پرسپولیس قصد بازگشت به رختکن را داشتند هواداران استقلال با تشویق علی دایی آنها را هو کردند که علی کریمی برای آنها دست زد.

* کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان نیز از جمله تماشاگران ویژه این دیدار است.

* برخی تماشاگران هنگام ورود پرسپولیسی ها به زمین نارنجک پرتاب کردند.