سیاسیون عراقی با وحدت و همدلی کشور خود را بسازند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ظهر جمعه در دیدار سید عمار حکیم در سخنانی نقش مرحوم آیت الله سید محسن حکیم در عراق و در جهان تشیع را برجسته دانست و به نقل خاطراتی از سجایای اخلاقی و عظمت علمی او پرداخت.
وی اظهار داشت: عراق کشور دوم شیعیان جهان محسوب میشود بلکه به علت وجود مضجع شریف امیرالمومنین و ائمه(ع) در آن خطه کشور اول شیعیان به حساب میآید.
مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: ما از اوضاع به وجود آمده در عراق و این که مردم این کشور به خصوص شیعیان توانستهاند پس از سالها درد و رنج و محرومیت تا حدودی به حقوق خود برسند از درگاه خداوند شکرگذار باشیم.
وی بیان کرد: از اینکه میبینیم در میان شیعیان نیز افرادی وجود دارند که توانایی اداره امور این کشور را دارند بسیار خوشحالیم.
آیت الله موسوی اردبیلی اضافه کرد: آنچه مد نظر سیاسیون و مسئولان این کشور باید قرار گیرد این است که باید از هرگونه تندروی و رفتارهای ناسنجیده و ناپخته خودداری کنند.
وی با تاکید بر لزوم همدلی میان مردم و مسئولان عراقی بیان کرد: باید با وحدت و همدلی به دنبال آبادانی کشور خود باشید.
دیدار با آیات عظام صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و حضرات آیات علوی بروجردی و سید صادق شیرازی و حجت الاسلام شهرستانی از دیگر برنامههای رئیس مجلس اعلای عراق در قم بود.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید تاکید کرد: سیاسیون و مسئولان عراقی باید با وحدت و همدلی کشور خود را بسازند و از تفرقه پرهیز کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ظهر جمعه در دیدار سید عمار حکیم در سخنانی نقش مرحوم آیت الله سید محسن حکیم در عراق و در جهان تشیع را برجسته دانست و به نقل خاطراتی از سجایای اخلاقی و عظمت علمی او پرداخت.
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