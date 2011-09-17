عزت ملت عراق عزت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی بعد از ظهر جمعه در دیدار سید عمار حکیم با اشاره به وضعیت عراق و رهایی مردم این کشور از سلطه رژیم بعث تصریح کرد: در برخی از کشورهای اسلامی متاسفانه هنوز حاکمان دیکتاتور تسلط دارند اما مردم مسلمان بیدار شده و آنان را از حکومت بر کنار خواهند کرد.



وی ادامه داد: بیداری اسلامی سبب شده است تا حاکمان وابسته یکی بعد از دیگری به زیر کشیده شوند و همه آنان سقوط خواهند کرد.



این مرجع تقلید اظهار داشت: شما و سید حسن نصرالله و هر شخصی که مورد اعتماد است باید با وحدت با یکدیگرهیئت و تشکلی به وجود آورید که وحدت در عمل محقق شود تا به گونه ای نباشد که ترکیه بخواهد حکومت لائیک داشته باشید.



وی تأکید کرد: برای مردمی که با الله اکبر قیام کرده اند حکومت غیردینی و لائیک پذیرفتنی نیست.



آیت الله نوری همدانی با اشاره به دخالت عربستان در بحرین تصریح کرد: عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی برای سرکوب شیعیان بحرین نیرو می‌فرستند و در عین حال ایران را به دخالت متهم می‌کنند.



وی ادامه داد: در برخی از کشورهای مدعی آزادی قرآن را آتش زدند اما اینها سکوت کردند اما ما که قرآن را در عمل سعی می‌کنیم در کشور پیاده کنیم متهم به دخالت در امور دیگران می‌کنند.



این مرجع تقلید با بیان این که عراق برای ما بسیار مهم است تاکید کرد: عزت عراق عزت ما است و ما از مشکلات این کشور رنج می‌بریم.



وی از حضور عمار حکیم در قم و دیدار با علما ابراز خرسندی کرد و خواهان توسعه ارتباط فی‌مابین شد.

