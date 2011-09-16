شورای امنیت درباره حملات ناتو به لیبی تصمیم گیری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت سازمان ملل امروز طرحی را که انگلیس پیشنویس آن را تنظیم کرده بررسی می‌ کند که در آن درخصوص آینده عملیات نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در لیبی تصمیم‌ گیری می ‌شود.

طبق این طرح سازمان ملل، به ناتو اجازه داده می ‌شود که 50 تا 200 مشاور غیرنظامی به لیبی اعزام کند. علاوه بر این طبق این طرح حضور نیروهای ناتو در لیبی طی سه ماه آتی پایان می‌ یابد.

اعزام این نیروها با هدف کمک و مشاوره به مقامات دولتی در خصوص ساخت سیستم حقوقی و مشروع صورت می ‌گیرد. از این ‌رو اتحاد نظامی غرب قرار است که طی ماههای آتی به طور کامل از این کشور خارج شود . در این پیشنویس پیش ‌بینی شده که تحریمهای اعمال ‌شده علیه لیبی همچنان ادامه یابد.

علاوه بر این، این پیشنویس به دولت جدید لیبی اطمینان می‌ دهد که مبالغ میلیاردی بلوکه شده لیبی در ماه فوریه و مارس بار دیگر به این کشور بازگردد.

علاوه بر این، این پیشنویس تسهیلاتی را درخصوص بخش نفت لیبی، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مالی و اعتباری پیش ‌بینی می‌ کند.