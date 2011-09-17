به گزارش خبرنگار مهر، سعید خان احمد لو ظهر جمعه در اولین همایش مدیریت فرصت‌ها و سرمایه‌گذاری در قم که در مجتمع وتوس برگزار شد، در سخنانی با اشاره به تاریخچه تاسیس شرکت توسعه عمران کاسوا در قم اظهار داشت: در هشت سال قبل در ابتدا بدنبال تاسیس شرکت تعاونی بودیم که با مشارکت مهندسان استان این فکر به تاسیس شرکت سهامی عام ارتقاء یافت.



وی به برخی از اهداف تاسیس این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: تجمیع توان علمی، اجرایی و تخصصی مهندسان استان قم در زمینه‌های مختلف طراحی و ساخت در رشته‌های شهرسازی، ترافیک، معماری، عمران، مکانیک، برق، نقشه برداری، صنایع، معدن و کشاورزی، بهره‌مندی از توان و پتانسیل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به منظور ارتقاء دانش فنی استان از جمله اهداف تاسیس این شرکت بود.



مدیرعامل شرکت توسعه و عمران کاسوا ادامه داد: مشارکت در طرح‌های بزرگ عمرانی استان به منظور افزایش کیفیت، افزایش درآمد و تامین آتیه مهندسان استان قم، تشکیل شرکتی با سهامداری صد‌ها مهندس و متخصص و تحصیلکرده، تشکیل اولین شرکت سهامی عام در استان قم و ایجاد اشتغال مرتبط با رشته تحصیلی برای مهندسان از دیگر انگیزه‌های تاسیس شرکت توسعه و عمران کاسوا بود.



وی در ادامه به معرفی دو پروژه در دست احداث این شرکت پرداخت و اظهار داشت: کلیه مطالعات اقتصادی این دو پروژه توسط تیم اقتصادی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.



تولید روزانه ۵۰۰ متر مکعب بتن



خان احمدلو احداث کارخانه بتن و قطعات پیش ساخته بتنی را یکی از پروژه‌های شرکت کاسوا عنوان کرد و افزود: طبق برنامه ریزی مشخص در فاز اولیه این طرح که ۶ ماه طول می‌کشد روزانه ۵۰۰ متر مکعب بتن استاندارد تولید خواهد شد.



وی با بیان اینکه ارتقای کیفیت بتن تولید همواره مسئله مورد دغدغه سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده است افزود: تولید یک بتن با کیفیت و استاندارد به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان و همچنین بالا بردن کیفیت پروژه‌های ساختمان استان از اهداف راه اندازی این کارخانه است.



مدیرعامل شرکت توسعه و عمران کاسوا در ادامه به مشخصات ظاهری و محل احداث کارخانه بتن قم اشاره کرد و افزود: برای احداث این کارخانه زمینی به مساحت سه هکتار از سوی سازمان مسکن و شهرسازی در جاده قدیم قم به اصفهان و بعد از ورزشگاه یادگار امام در اختیار شرکت کاسوا قرار داده شده است.



وی به امتیازات محل احداث کارخانه بتن اشاره کرد و گفت: دسترسی این محل به راه‌های ارتباطی بسیار آسان است و امکان توسعه به منظور افزایش میزان تولید را دارد و با توجه به نزدیکی به سد ۱۵ خرداد می‌توان از آب این سد برای مصارف کارخانه استفاده کرد.