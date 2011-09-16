صهیونیستها صدها هکتار از اراضی کرانه باختری را مصادره کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش ضد شهرک سازی "صلح اکنون" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل بیش از صد هکتار از اراضی کرانه باختری را به نفع شهرک های یهودی نشین مصادره کرده است.

در این بیانیه آمده است: اراضی مناطق "المزرعه"، "الجانیه"، "قریوط" در شمال رام الله را به عنوان اراضی عمومی به تصرف درآورده است.

"هاگیت افران" مسئول پرونده شهرک سازی جنبش صلح اکنون هم گفت: مصادره اراضی مذکور به بهانه غیر قابل استفاده بودن برای کشاورزی تلاشی برای مشروع بخشیدن به شهرکهای هاریشا و هایول است.