  1. بین الملل
  2. سایر
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۶

صهیونیستها صدها هکتار از اراضی کرانه باختری را مصادره کردند

صهیونیستها صدها هکتار از اراضی کرانه باختری را مصادره کردند

جنبش ضد شهرک سازی "صلح اکنون" فعال در فلسطین اشغالی از مصادره صدها هکتار از اراضی کرانه باختری به نفع صهیونیستها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جنبش ضد شهرک سازی "صلح اکنون" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل بیش از صد هکتار از اراضی کرانه باختری را به نفع شهرک های یهودی نشین مصادره کرده است.

در این بیانیه آمده است: اراضی مناطق "المزرعه"، "الجانیه"، "قریوط" در شمال رام الله را به عنوان اراضی عمومی به  تصرف درآورده است.

"هاگیت افران" مسئول پرونده شهرک سازی جنبش صلح اکنون هم گفت: مصادره اراضی مذکور به بهانه غیر قابل استفاده بودن برای کشاورزی تلاشی برای مشروع بخشیدن به شهرکهای هاریشا و هایول است.

کد مطلب 1409233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها