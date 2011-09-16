ترکیه دیگر به اسرائیل اعتماد ندارد/ حمایت آنکارا از انقلابهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" اظهار داشت: روابط ما با رژیم صهیونیستی هرگز تا این حد بد نبوده است. ترکیه دیگر هیچ اعتمادی به اسرائیل و نتانیاهو ندارد.



لازم به ذکر است که روابط بین آنکارا-تل آویو اخیرا به واسطه حمله رژیم صهیونیستی به کشتی مرمره که حامل کمکهای مردمی ترکیه به نوار غزه بود شدیدا متشنج شده است. ترکیه سفیر اسرائیل را اخراج کرده، چرا که رژیم اشغالگر قدس از آنکارا در این باره عذرخواهی نمی کند.

گل در گفتگو با "زوددویچه" همچنین به سیاست آلمان در زمینه دادن ویزا انتقاد وارد کرده و اظهار داشته است که این سیاست با روابط تنگاتنگ دو کشور منطبق نیست.

وی همچنین این انتقاد را وارد کرد که ترکها برای ورود به آلمان نیاز به ویزا دارند اما این موضوع برای سفر آلمانی ها به ترکیه ضروری نیست.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین در بخش دیگری از این گفتگو تایید کرد که گفتگوهای مخفی بین ترکیه و رژیم صهیونیستی در راستای حل اختلافات بین این دو وجود داشته است. اما طرف اسرائیلی هر بار قبل از ایجاد توافق موضع خود را تغییر می داده است.

گل همچنین اظهار داشت که ترکیه با حکومت نتانیاهو مشکل و مسئله دارد.

رئیس جمهوری ترکیه درباره انقلابهای عربی نیز اظهار داشت: ما با هیجان زیاد از این تحولات و دگرگونیها حمایت می کنیم.



وی افزود: ترکیه با استانداردهای دموکراسی خود می تواند الهام بخش کشورهای در حال دگرگونی منطقه باشد.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه گفتگوی خود با روزنامه "زوددویچه سایتونگ" اطمینان داد که آنکارا با وجود فعالیت های خود در کشورهای در حال تحول و دگرگونی منطقه اما همچنان مانند قبل برای ورود به اتحادیه اروپا تلاش می کند.

وی افزود: ترکیه با توجه به اقتصاد قدرتمندی که دارد می تواند به اروپا کمک کند تا دوباره از نظر اقتصادی روبه راه شود. ما می توانیم سهم مثبتی در این راستا ایفا کنیم.