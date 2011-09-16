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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۵

اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی فردا آغاز به کار می‌کند

اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی فردا آغاز به کار می‌کند

اولین اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی فردا با حضور اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایشهای صدا و سیما آغاز به کار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی، با حضور صدها اندیشمند خارجی و مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین جمعی از اندیشمندان داخلی و رسانه‌های بین‌المللی، فردا از ساعت 10:30 دقیقه در مرکز همایشهای صدا و سیما آغاز به کار خواهد کرد.

در این اجلاس که به مدت دو روز برگزار خواهد شد پنج کمیسیون تخصصی در خصوص ابعاد بیداری اسلامی تشکیل خواهد شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه همایش  تعداد زیادی از چهره‌های بین‌المللی کشورهای اسلامی در این کمیسیون‌ها حضور دارند و به طرح مباحث مختلف پیرامون بیداری اسلامی و انقلاب‌های عربی و اسلامی منطقه خواهند پرداخت.

به گفته علی اکبر ولایتی،  دبیر اولین اجلاس بیداری اسلامی بیش از پانصد نفر از اندیشمندان جهان اسلام از هشتاد کشور دنیا در این همایش حضور می یابند و به بحث و تبادل نظر در خصوص بیداری اسلامی خواهند پرداخت.

کد مطلب 1409241

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