به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه ریزی و هماهنگی صورت گرفته توسط مسئولان برگزاری هفتاد و یکمین شهرآورد پایتخت در پایان این بازی به فنی ترین و بااخلاق ترین بازیکن جایزه ویژه ای از سوی اسپانسر سازمان لیگ اهدا می شود. دیگر حاشیه های این بازی را در زیر بخوانید:

* تماشاگران استقلال هنگامی که هواداران پرسپولیسی یکصدا علی کریمی را صدا می کردند به تشویق علی دایی پرداختند همچنین آنها میداودی، مجیدی و رحمتی را بیش از سایر بازیکنان مورد تشویق قرار دادند.

* یپش از آغاز مسابقه حمید استیلی و کادر فنی پرسپولیس به سمت نیمکت آبی پوشان رفته و با منصور پورحیدری، پرویز مظلومی و سایر اعضای کادر فنی این تیم دیدار و خوش و بش کردند. سپس بلافاصله این اتفاق توسط کادر فنی پرسپولیس رخ داد.

* علی کریمی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت استقلال رفت و با کادر فنی این تیم خصوصا منصور پورحیدری دیدار و از وی برای ورود به زمین مسابقه رخصت گرفت.

* از تیم استقلال هم فرهاد مجیدی، میلاد میداودی و حنیف عمران زاده به سمت نیمکت پرسپولیس رفتند.

* به مناسبت هفته دفاع مقدس جایگاهی را برای احترام به مقام شهدای جنگ تحمیلی را در نظر گرفته بودند که بازیکنان دو تیم با اهدای گل به شهدای جنگ تحمیلی و خانواده آنها ادای احترام کردند.

* تشویق ناصر حجازی و درخواست مجری ورزشگاه از تماشاگران برای قرائت فاتحه جهت شادی روح پیشکسوت پیشین تیم ملی و استقلال از اتفاق دیگر پیش از آغاز مسابقه بود.

* بازیکنان دو تیم پیش از آغاز مسابقه حلقه اتحاد زدند که حلقه پرسپولیسی ها بسیار جالب تر بود و در این بین علی کریمی برای نفرات این تیم دقایقی صحبت کرد.

* سید مهدی رحمتی و کیانوش رحمتی در ابتدای مسابقه با جاسم کرار صحبت می کردند و توصیه هایی را به این بازیکن عراقی می کردند.

* شیث رضایی بازیکن پرسپولیس به شکل بسیار زننده ای روی نیمکت این تیم نشسته بود.

* بعد از حملات ابتدای مسابقه استقلالی ها به سمت جواد کاظمیان بطری آب پرتاب کردند که رحمتی به سمت آنها رفت و از هواداران این تیم خواست به کار خود خاتمه دهند.

* در طول زمان 45 دقیقه نیمه نخست مربیان دو تیم در کنار خط طولی زمین حضور داشتند که در این بین بارها و بارها استیلی از این خط عبور و به کنار زمین می آمد.

* از دقیقه 14 مسابقه نورافکن ها روشن شد ضمن اینکه از دقیقه 20 حمید استیلی بازیکنانش را برای گرم کردن به پشت دروازه فرستاد.

* دو پرچم کناری زمین برای دقایقی ازجا درآمد که یک بار محسن ترکی از کمک داور خواست آن را در جایش قرار دهد و دیگر پرچم دیگر توسط یکی از توپ جم کن ها در جایش قرار گرفت.

* پس از به ثمر رسیدن گل نخست استقلال هواداران این تیم علی دایی را تشویق کردند.

* در پایان نیمه نخست مهدی رحمتی و آندرانیک تیموریان برای دقایقی با یکدیگر صحبت می کردند که این صحبت ها زیاد دوستانه نبود.