به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی و در حضور بیش از 95 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان نیمه اول شاگردان پرویز مظلومی با نتیجه یک بر صفر حریف را شکست دادند.

صحنه گل تیم فوتبال استقلال در سه نما و جدال جام کرار با علی عسگر

در نیمه اول استقلال فوتبال زیبا و جذاب تری را به نمایش گذاشت و از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت و روی پاس های کوتاه بازیکنان میانی اش خطراتی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد. در دقیقه 15 این دیدار میلاد میداودی پشت محوطه جریمه با پای چپ به سمت دروازه سرخ ها شوت زد که معمارزاده این توپ را به طور ناقص دفع کرد. جباری با حضور به موقع در محوطه جریمه توپ را برای مجیدی ارسال کرد تا کاپیتان آبی ها بازهم با ضربه ای آرام دروازه پرسپولیس را باز کند.

در ادامه این دیدار پرسپولیس با حملاتی ضعیف و نه چندان منظم قصد باز کردن دروازه حریف را داشت اما بازهم این استقلال بود که در چند نوبت توسط جاسم کرار صاحب موقعیت گلزنی شد. کرار در نیمه اول یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود و توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد.