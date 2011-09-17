تاکید آیت الله هاشمی شاهرودی بر وحدت در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی عصر جمعه در دیدار سید عمار حکیم با وی بر لزوم تقویت اتحاد میان مسلمانان و به خصوص شیعیان برای مقابله با دشمنان تاکید کرد.



همچنین سیدعمار حکیم در این دیدار به ارایه گزارشی از روند تحولات در عراق پرداخت.



سیدعمار حکیم همچنین پس از دیدار با آیات عظام مکارم، صافی، وحید خراسانی، نوری همدانی و تنی چند از علمای قم با حجت الاسلام شهرستانی، رئیس دفتر آیت الله سیستانی در قم دیدار کرد.



رئیس مجلس اعلای عراق همچنین به دیدار سید ریاض حکیم رفت و پس از آن برای شرکت در همایش بیداری اسلامی به تهران عزیمت کرد.

