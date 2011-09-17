نیروهای آمریکایی باید تا پایان سال میلادی عراق را ترک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمار حکیم عصر جمعه در پایان دیدار با علما و مراجع قم در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: همه نیروهای سیاسی در عراق متفق القول هستند که نیروهای نظامی موجود در عراق باید تا پایان سال میلادی برابر توافقنامه امنیتی از این کشور خارج شوند.
وی ادامه داد: دولت عراق درصدد استفاده از برخی از نیروهای نظامی برای آموزش نیروهای عراقی است اما پایگاه یا نیروی نظامی بیگانهای نباید در عراق باقی بماند.
رئیس مجلس اعلای عراق درباره وضعیت منافقان در عراق نیز بیان داشت: منافقان به ایران و عراق بدکرده و خیانت و ترور کردهاند لذا مجالی برای باقی ماندن آنان در عراق وجود ندارد و اجازه نمیدهیم چنین جنایتکارانی در کشور ما باقی بمانند.
وی هدف از سفر خود به قم را زیارت حضرت معصومه(س) و دیدار با مراجع تقلید برشمرد و اضافه کرد: گزارشهایی خدمت مراجع ارائه کردیم و مشاهده کردیم که همه آنان پیگیر اوضاع عراق هستند و رهنمودهایی ایراد فرمودند.
عمار حکیم تاکیدکرد: از نظرات آنان در مورد بیداری اسلامی استفاده کردیم و برای ما مفید بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مجلس اعلای عراق تاکیدکرد: نیروهای نظامی آمریکایی در عراق براساس تفاهم نامه امنیتی باید تا پایان سال میلادی عراق را ترک کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمار حکیم عصر جمعه در پایان دیدار با علما و مراجع قم در گفتگو با خبرنگاران تصریح کرد: همه نیروهای سیاسی در عراق متفق القول هستند که نیروهای نظامی موجود در عراق باید تا پایان سال میلادی برابر توافقنامه امنیتی از این کشور خارج شوند.
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