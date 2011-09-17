دولت برای تحقق دو و نیم میلیون شغل به صنعت ساختمان توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر جمعه در اولین همایش مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم که در مجتمع وتوس قم برگزار شد، در سخنانی بیان کرد: اگر دولت میخواهد به هدف تولید 2 و نیم میلیون شغل در سال جاری برسد باید سرمایه گذاری خود را در بخش صنعت ساختمان افزایش دهد.
وی با بیان اینکه بخش صنعت ساختمان بر خلاف بخشهای دیگر در اقتصاد ایران از ثبات خوبی برخوردار است افزود: در این بخش با تحریم رو به رو نیستیم و داشتن نیروهای متخصص و قوی از مزیت های فعالیت در این زمینه است.
در صنعت ساختمان خودکفا هستیم
عضو هیئت مدیره شرکت سپهر بانک صادرات اظهار داشت: در حال حاضردر بخش عمده صنعت ساختمان خودکفا هستیم و این بخش دارای ارزش افزوده بالایی است.
وکیلی با بیان اینکه صنعت ساختمان در کشور در حال تحولات زیر بنایی و اساسی میباشد افزود: سالانه به یک میلیون و 500 هزار مسکن نیازمندیم و از طرفی بافتهای فرسوده نیز نیازمند بازسازی است.
عضو هیئت مدیره شرکت سپهر بانک صادرات بیان کرد: سهم مسکن از کل سرمایه کشور 20 درصد است و در واقع با نقدینگی 20 درصدی در این بخش 20 درصد اشتغال ایجاد میشود.
صنعت ساختمان 17 تا 22 درصد از تسهیلات بانکی استفاده میکند
وکیلی با بیان اینکه در حال حاضر بخش صنعت ساختمان 17 تا 22 درصد از تسهیلات بانکی استفاده میکند افزود: مسکن مهر چون در حاشیه شهرها احداث شده است نیاز اصلی جامعه را پوشش نداده است.
وی ادامه داد: امروز در نقاط مختلف شهر بافتهای فرسودهای وجود دارد که میتوان از این فرصت که دولت وامهای ارزان قیمتی نیز در اختیار میگذارد استفاده کرد.
وکیلی عنوان کرد: در قم افرادی هستند که زمینهای زیادی دارند که باید با ایجاد باشگاه شرکای تجاری به آنها نسبت به سود مشارکت در پروژهها تضمین داد.
قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت مدیره شرکت سپهر بانک صادرات گفت: اگر دولت میخواهد به میزان 2 و نیم میلیون شغل در سال برسد باید در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کند.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد وکیلی عصر جمعه در اولین همایش مدیریت فرصتها و سرمایهگذاری در قم که در مجتمع وتوس قم برگزار شد، در سخنانی بیان کرد: اگر دولت میخواهد به هدف تولید 2 و نیم میلیون شغل در سال جاری برسد باید سرمایه گذاری خود را در بخش صنعت ساختمان افزایش دهد.
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