برای گرفتن حق مردم فلسطین به سازمان ملل می روم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امشب در سخنانی محورهای برنامه سفر خود به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را تشریح کرد.



ابومازن که سیاستها و رویکرد سازشکارانه اش ضررها و ضربات زیادی به مسئله فلسطین وارد کرده است، مدعی شد : به سازمان ملل می رویم تا حق خود یعنی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را بگیریم.



وی گفت : برای استقلال به سازمان ملل متحد نخواهم رفت، بلکه برای عضویت کامل فلسطین به نیویورک می روم.

رئیس تشکیلات خودگردان همچنین ادعا کرد: به اصول ملی پایبندم و همه فلسطینی ها را به وحدت دعوت می کنم.

ابومازن با ابراز تاسف و نگرانی از توقف مذاکرات سازش که نه تنها سود و نتیجه ای برای ملت فلسطین نداشته، بلکه سبب تشدید تجاوزگری و گستاخی صهیونیستها شده است، گفت : مذاکرات سازش به سبب سیاستهای لجوجانه و عناورزی اسرائیل به بن بست رسیده است.



خاطر نشان می شود شناسایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 قرار است در ماه سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود. تاکنون 123 کشور دنیا کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 را به رسمیت شناخته اند؛ با این حال هنوز معلوم نیست کشور مستقل فلسطین قرار است چگونه با وجود فاصله جغرافیایی میان کرانه باختری و نوار غزه و حضور اشغالگران قدس میان دو منطقه و تهدیدهای مستمر صهیونیستها تشکیل شود.