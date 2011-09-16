آشوری سرپرست پرسپولیس شد/ تماشاگران با آرامش ورزشگاه را ترک کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است در این بازی غایب بزرگ نیمکت پرسپولیس بود که در غیاب وی محسن آشوری وظایف سرپرست را انجام می داد. حاشیه های دیگر این دیدار را در زیر می خوانید:

* در اوایل نیمه دوم و در صحنه ای که علیرضا نورمحمد و جاسم کرار با همدیگر برخورد کرده بودند غلامرضا رضایی به بازی ادامه داد که این موضوع با اعتراضات بازیکنان همراه بود در این صحنه تیموریان به غلامرضارضایی می گفت که بازیکن شما روی زمین افتاده است.

* از ابتدای نیمه دوم تماشاگران پرسپولیس سکوت کرده بودند اما تماشاگران استقلال تیم خود را تشویق می کردند آنها در این بین تنها در زمان اعلام ضربه پنالتی بازیکنان پرسپولیس نفرات خود را تشویق می کردند.

* در طول نیمه دوم حمید استیلی به عملکرد بازیکنان خود به شدت اعتراض می کرد و از بازیکنان می خواست که نکات فنی را در زمین به خوبی پیاده کنند.

* در اوایل نیمه اول تماشاگران روی صورت علی کریمی لیزر انداختند. این اتفاق قبل از زدن ضربه پنالتی توسط بازیکنان پرسپولیس برای رحمتی رخ داد.

* داور چهارم مسابقه قبل از ضربه پنالتی محسن ترکی را به کنار زمین فراخواند که در این صحنه یکی از بازیکنان استقلال توپ را از جایش تغییر داد که این مسئله باعث درگیری لفظی بین بازیکنان دو تیم شد.

* فرهاد مجیدی در اواخر بازی خودش را به زمین انداخت که در این هنگام بازیکنان و تماشاگران پرسپولیس به خیال اینکه کاپیتان استقلال قصد تلف کردن وقت را دارد به او اعتراض کردند.

* بعد از ضربه پنالتی محمد نوری که به اوت زد یک گلوله آتش در طبقه دوم ورزشگاه به پایین انداخته شد همچنین در اکثر دقایق دوم همانند نیمه اول بطری آب و مواد دیگری از طبقه دوم به طبقه اول انداخته می شد.

* بعد از تعویض فرهاد مجیدی ، مجتبی جباری کاپیتان استقلال شد. این در حالی بود که سید مهدی رحمتی هم درون زمین حضور داشت.

* پس از گل دوم استقلال تماشاگران پرسپولیس کم کم ورزشگاه را ترک کردند همچنین در طبقه دوم ورزشگاه نیروهای انتظامی برای اینکه مشکل خاصی پیش نیاید بین تماشاگران دو تیم فاصله ایجاد کردند تا تماشاگران در آرامش ورزشگاه را ترک کنند.

* بعد از به ثمر رسیدن گل دوم استقلال پرویز مظلومی به شدت شادی می کرد که در این بین وی به سمت تماشاگران استقلال آمد و در حالی که مجیدی را در آغوش گرفته بود خوشحالیش را با آنها تقسیم کرد.

* منصور پورحیدری در هنگام به ثمر رسیدن گل دوم استقلال سعی کرد بازیکنان این تیم خصوصا مجیدی و میداودی را آرام کند و از آنها خواست تا روی نیمکت بنشینند.

* پس از به ثمر رسیدن گل دوم استقلال و تا پایان بازی تماشاگران این تیم به شدت تیم خود را تشویق می کردند.