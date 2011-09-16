به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس در هفته هفتم یازدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از ساعت 18:30 دقیقه امروز جمعه به قضاوت محسن ترکی و در حضور بیش از 95 هزار تماشاگر در ورزشگاه آزادی آغاز شد که در پایان شاگردان پرویز مظلومی با نتیجه 2 بر صفر حریف را شکست دادند.

در نیمه اول استقلال فوتبال زیبا و جذاب تری را به نمایش گذاشت و از همان دقایق ابتدایی نبض بازی را در اختیار گرفت و روی پاس های کوتاه بازیکنان میانی اش خطراتی را روی دروازه پرسپولیس ایجاد کرد. در دقیقه 15 این دیدار میلاد میداودی پشت محوطه جریمه با پای چپ به سمت دروازه سرخ ها شوت زد که معمارزاده این توپ را به طور ناقص دفع کرد. جباری با حضور به موقع در محوطه جریمه توپ را برای مجیدی ارسال کرد تا کاپیتان آبی ها بازهم با ضربه ای آرام دروازه پرسپولیس را باز کند.

در ادامه این دیدار پرسپولیس با حملاتی ضعیف و نه چندان منظم قصد باز کردن دروازه حریف را داشت اما بازهم این استقلال بود که در چند نوبت توسط جاسم کرار صاحب موقعیت گلزنی شد. کرار در نیمه اول یکی از بهترین بازیکنان استقلال بود و توانست عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

در نیمه دوم پرسپولیس با یک تعویض گام به میدان گذاشت و علیرضا محمد را جایگزین جواد کاظمیان کرد اما این بازیکن خیلی زود مصدوم شد تا تفکرات استیلی بهم بریزد. در دقیقه 47 میلاد میداودی این فرصت را داشت که دروازه پرسپولیس را باز کند اما توپ او به تیر دروازه برخورد کرد.

در ادامه پرسپولیس توپ و میدان را در اختیار گرفت و در دقیقه 49 به دنبال خطایی که روی علی کریمی در محوطه جریمه شد، به یک ضربه پنالتی رسید اما در دقیقه 53 با وقفه ای چند دقیقه ای محمد نوری این ضربه را به بیرون زد.

در ادامه بازی پرسپولیس صاحب موقعیت هایی شد اما این استقلال بود که برخلاف جریان بازی در دقیقه 82 به گل دوم رسید. در این صحنه محسن یوسفی که به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده بود پاس خوبی را برای برهانی - که او هم به عنوان بازیکن تعویضی به میدان آمده بود - فرستاد که او با جا گذاشتن میثاق معمارزاده توپ را به جباری رساند تا کاپیتان دوم استقلال گل دوم را وارد دروازه پرسپولیس کند. مجیدی قبل ازاین به دلیل مصدومیت تعویض شده بود.