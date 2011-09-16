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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۳

مهرداد اولادی:

نتوانستم به بازی با استقلال برسم/ نتیجه شهرآورد عادلانه نبود

نتوانستم به بازی با استقلال برسم/ نتیجه شهرآورد عادلانه نبود

مهاجم مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست این تیم مقابل استقلال در شهرآورد 71 نتیجه را عادلانه ندانست.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی پس از پایان این بازی گفت:  من تمام تلاشم را کردم تا به دربی برسم اما چنین اتفاقی نیفتاد. بسیار ناراحتم به این دلیل نتوانستم به شهرآورد برسم و هنوز کامل خوب نشده ام که در این بازی به میدان بروم.

مهاجم مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نتیجه اصلا عادلانه نبود اگر ضربه پنالتی گل می شد حداقل نتیجه مساوی بدست می آمد.

وی در پایان گت: ما در این مدت تمرینات پرفشاری را انجام دادیم ولی به نظرم پرسپولیس در این فصل بسیار بدشانس است و به نتایجی که مستحق آن است دست پیدا نمی کند.

کد مطلب 1409270

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