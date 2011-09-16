نتوانستم به بازی با استقلال برسم/ نتیجه شهرآورد عادلانه نبود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اولادی پس از پایان این بازی گفت: من تمام تلاشم را کردم تا به دربی برسم اما چنین اتفاقی نیفتاد. بسیار ناراحتم به این دلیل نتوانستم به شهرآورد برسم و هنوز کامل خوب نشده ام که در این بازی به میدان بروم.

مهاجم مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: نتیجه اصلا عادلانه نبود اگر ضربه پنالتی گل می شد حداقل نتیجه مساوی بدست می آمد.

وی در پایان گت: ما در این مدت تمرینات پرفشاری را انجام دادیم ولی به نظرم پرسپولیس در این فصل بسیار بدشانس است و به نتایجی که مستحق آن است دست پیدا نمی کند.