برنده بازی استقلال و پرسپولیس مردم بودند/ عملکرد داوران عالی بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دیدار تیم های استقلال و پرسپولیس گفت: جدا از نتیجه بازی من مردم را برنده این بازی می دانم که آمدند و یک فوتبال خوب را تماشا کردند و بدون اینکه به یکدیگر بی احترامی کنند ورزشگاه را ترک کردند. به نظر من تماشاگران برنده واقعی این دیدار بودند.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: اظهار نظر کردن در مورد برد و باخت دو تیم وظیفه ما نیست . آنچه به ما مربوط می شود این بود که بتوانیم شرایط را برای برگزاری مطلوب بازی اماده کنیم که فکر می کنم همین اتفاق هم افتاد و ما جدا از بحث نتیجه شاهد برگزاری یک بازی خوب و بدون حاشیه بودیم.

رئیس کمیته داوران در مورد عملکرد محسن ترکی داور این بازی گفت: به نظرم قضاوت تیم داوری عالی بود و آنها توانستند یک بازی سنگین را به خوبی قضاوت کنند. تیم داروی بدون اشتباه و حاشیه قضاوت کرد و خوشحالیم که مردم راضی به خانه هایشان رفتند.

مهدی تاج در مورد پرونده باشگاه ذوب آهن هم گفت: دوستان در این پرونده خوب عمل کردند و در حال بررسی زوایای کامل آن هستند. ما در فوتبالمان چند پرونده دیگر مشابه این داریم که باید بررسی شود.

وی در مورد محرومیت احتمالی باشگاه سپاهان به خاطر استفاده کردن از بازیکن دو اخطاره نیز گفت: مشکل سپاهان جدی نیست و قابل حل است.