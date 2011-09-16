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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

علی فتح الله زاده:

استقلال زیبا بازی کرد و برنده شد/ پرسپولیسی‌ها برای بازی برگشت انگیزه دارند!

استقلال زیبا بازی کرد و برنده شد/ پرسپولیسی‌ها برای بازی برگشت انگیزه دارند!

سرپرست باشگاه استقلال با ابراز خوشحال از پیروزی تیمش برابر پرسپولیس گفت: خوشحالی بزرگ من این است که استقلال فوتبال زیبایی را بازی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله زاده پس از پیروزی 2 بر صفر جمعه شب استقلال برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: فوتبال زیبایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم اما خوشحالی بزرگ من این است که استقلال علاوه بر رسیدن به پیروزی توانست فوتبال زیبایی را هم به نمایش بگذارد.

وی ادامه داد: استقلال برای رسیدن به این پیروزی زحمات زیادی کشیده بود و خوشحالم که بازیکنان ما توانستند با ارائه یک بازی زیبا به پیروزی برسند. مطمئنا پرسپولیس با این شکست برای بازی برگشت انگیزه خواهد داشت و این کار ما را سخت خواهد کرد.

سرپرست باشگاه استقلال با اشاره به غیبت حبیب کاشانی که نتوانسته بود به دلیل کمر درد به ورزشگاه بیاید خاطرنشان کرد: امیدوارم هواداران استقلال تا پایان فصل از ما حمایت کنند و بتوانیم به این روند ادامه دهیم.

کد مطلب 1409279

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