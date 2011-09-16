به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی در مورد شکست تیمش در شهرآورد 71 ضمن بیان این مطلب گفت: ابتدا باید از هواداران و پیشکسوتان تیم که در هفته گذشته ما را تنها نگذاشتند تشکر کنم اما امروز ما در حد و اندازه خودمان نبودیم و استقلالی ها بهتر از ما بودند و با استفاده بهتر از موقعیت ها به پیروزی دست یافتند.

وی ادامه داد: در نیمه دوم با یک جابجایی به بازی برگشتیم و اگر پنالتی به گل تبدیل می شد می توانستیم نتیجه بهتری بگیریم اما این ضربه از لحاظ روحی شرایط تیم را پایین تر آورد.

استیلی با بیان اینکه تعویض اجباری علیرضا محمد اندیشه های تاکتیکی اش را به هم زد خاطرنشان کرد: این همان تیمی بود که مقابل ذوب آهن بازی خوبی را ارائه داد ولی امروز ما 50 درصد توان خودمان نبودیم و نتوانستیم مقابل حریف به نتیجه دلخواه دست یابیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه مردم از تماشای این بازی لذت بردند و این یکی از بهترین شهرآوردهای تهران بود، خاطرنشان کرد: پنالتی زن اول تیم من علی کریمی بود اما در آن صحنه به علت مصدومیت از بازی بین رفته بود و به همین دلیل محمد نوری ضربه را زد وقتی هم یک پنالتی از دست می رود تیم از لحاظ روحی روانی به هم می ریزد.

وی با تاکید بر اینکه تیمش در هفته گذشته عملکرد فوق العاده در تمرینات داشت افزود: ما در شروع بازی بویژه در خط میانی عملکرد خوبی نداشتیم اما در نیمه دوم وضعیت بهتر شد. این بازی شرایط خودش را داشت اما پرسپولیس با بازگشت اولادی و نوروزی و بهتر شدن سایر بازیکنان صد درصد بهتر خواهد شد.

خبرنگاری پرسید که آیا فکر می کنید هواداران برای بهتر شدن صبر می کند که استیلی اظهار داشت: شرایطمان هفته به هفته بهتر می شود اما من هم به هواداران حق می دهم که از ما ناراحت باشند به همین دلیل از آنها عذرخواهی کردم اما ما تمام سعی و تلاشمان را برای موفقیت تیم انجام می دهیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه در زمین مسابقه ممکن است هر نیتجه ای رقم بخورد اضافه کرد: من هرگز فکر نمی کردم در این بازی ببازیم زیرا بازیکنان هفته گذشته عملکرد فوق العاده ای در تمرینات داشتند ولی امروز در حد و اندازه خودشان نبودند. این شرایط در فوتبال رخ می دهد و متاسفانه امروز، روز بد نفرات ما بود و فقط دو ، سه بازیکنان در حد و اندازه خودشان ظاهر شدند.

استیلی در پایان در مورد اینکه آیا حقیقی قهر کرده بود یا به خاطر بی انضباطی نیمکت نشین شده بود، گفت: در تیم ما نظم و انضباط حرف اول را می زند و این مسئله در بازی کردن نفرات خیلی دخیل است البته تاکید می کنم حقیقی قهر نکرده و اگر کسی قهر کند و برود کامل برود و دیگر نمی تواند برگردد حتی میثاق پیش از آغاز مسابقه به سمت حقیقی رفت و هر دو همدیگر را بغل کردند.