شرمنده مردم شدیم/ انگار پرسپولیس طلسم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از شکست 2 بر صفر پرسپولیس برابر استقلال به خبرنگاران گفت: با تمام توان به میدان آمده بودیم تا پیروز این بازی باشیم اما دریافت گل زودهنگام کار ما را سخت کرد. ما موقعیت های زیادی داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

وی ادامه داد: اگر پنالتی محمد نوری به گل تبدیل می شد می توانستیم برنده این بازی باشیم اما این اتفاق نیفتاد و از موقعیت های دیگر هم نتوانستیم استفاده کنیم تا بازنده باشیم و شرمنده مردم شویم.

کاظمیان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده این تیم گفت: انگار پرسپولیس طلسم شده است. در دیدار با استقلال روز پرسپولیس نبود و هر چه موقعیت داشتیم به گل تبدیل نشد.