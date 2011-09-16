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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۱۸

اکبر غمخوار:

پرسپولیس از 10 موقعیت گل استفاده نکرد

پرسپولیس از 10 موقعیت گل استفاده نکرد

مدیر عامل پیشین باشگاه پرسپولیس دلیل شکست این تیم برابر استقلال را استفاده نکردن بازیکنان از موقعیت هایشان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر غمخوار پس از پیروزی 2 بر صفر استقلال برابر پرسپولیس ضمن بیان این مطلب افزود: پرسپولیس فوتبال خوبی را به نمایش گذاشت اما از موقعیت هایش استفاده نکرد. ولی در مقابل استقلال از موقعیت ها خوب استفاده کرد. پرسپولیس 10 موقعیت داشت اما نتوانست از آنها استفاده کند.

وی دلیل حضورش در ورزشگاه را هوادار پرسپولیس عنوان کرد و گفت: هیچ پیشنهادی برای حضور در هیئت مدیره پرسپولیس نداشته ام و افتخار می کنم جارو کش این تیم باشم. اما دلیل حضورم در دیدار امروز به دعوت مسئولان فدراسیون فوتبال و تنها به عنوان یک هوادار بود.

کد مطلب 1409286

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