این بار قاطعانه پرسپولیس را شکست دادیم/ سپرده بودم کریمی را مهار کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از برد 2 بر صفر استقلال مقابل پرسپولیس در جمع خبرنگاران گفت: خدا را صد هزار مرتبه شکر که تیم ما توانست در این بازی پیروز شود و سومین برد پی در پی خود را در دربی به دست آورد. خوشحالم که این برد قاطعانه رقم خورد و توانستیم با یک بازی خوب و زیبا به پیروزی برسیم.

وی که چهره ای خندان داشت زمانی که دید میکروفن مقابلش خاموش است گفت: همه چی آروم است اما انگار میکروفن خاموش است!

سرمربی آبی پوشان یادآور شد: من پیش از این با قاطعیت یادآور شده بودم که تیم ما در دربی برنده می شود حتی بعد از باخت مقابل تراکتور سازی هم این حرف را زدم و تاکید کردم که برنده می شویم. من این کار را عمدا انجام دادم آن هم می خواستم بازیکنان بفهمند مربی‌شان بعد از باخت حرف برد را می زند و روحیه برد دارد.

مظلومی با تاکید بر اینکه برنامه هایش در دربی به خوبی اجرا شده است گفت: اگر در استفاده از موقعیت ها بیشتر استفاده می کردیم و توپ هایی که به تیر زدیم وارد دروازه می شد می توانستیم با گل های بیشتری برنده شویم و نتیجه بهتری بگیریم.

وی با تعریف از پرسپولیس گفت: تیم پرسپولیس نیز در این دیدار زیبا بازی کرد واقعا یکی از زیباترین دربی های سال بود و همانطور که دیدیم بیشتر توپ ها روی هجده قدم بود و در اینجا جا دارد از تک تک بازیکنان و هواداران نهایت تشکر را داشته باشم. امروز هواداران هم تیم ما و هم تیم پرسپولیس شور و حال خاص به ورزشگاه و بازی داده بودند و روزی بی نظیر را بوجود آوردند.

وی با ابراز خرسندی از برتری تیمش در دربی تهران گفت: ما هنوز راه طولانی در پیش رو داریم و برای اینکه به قهرمانی برسیم باید بهتر و بیشتر کار کنیم.

مظلومی با بیان اینکه دربی تحت شرایط خاص برگزار می شود گفت: در این بازی تیم ها باید به خوبی روی مسائل روحی و روانی کار کنند و من سعی کردم در هفته گذشته روحیه را به تیم خود تزریق کنم من در ابتدای هفته می گفتم تیمم برنده می شوند اما برخی از من ایراد می گرفتند و مدعی بودند به تیمم استرس وارد می کنم. اما من این کار را کردم و بازیکنان تحریک شوند و با روحیه بازی کنند.

سرمربی تیم استقلال در ادامه تاکید کرد: تیم ما بر اساس مسائل تاکتیکی شکل گرفته بود و دیدید که پس از خروج فرهاد مجیدی در روند بازی تیم خللی وارد نشد و حتی به گل دوم رسیدیم.

وی افزود: قبل از بازی گفته بودم شرایطمان مانند پیش از دیدار با فولاد است ما در این هفته به مانند پیش از دیدار با فولاد تیممان را یک هفته در اختیار داشتیم و توانستیم خوب تمرین کنیم من هفته گذشته وقتی تیمم باخت عنوان کردم به علت نبود بازیکنان باختیم اما برخی انتقاد کردند که مظلومی بهانه می آورد.

خبرنگاری گفت: پرسپولیس ها مدعی هستند اگر پنالتی شان گل می شد روند بازیشان تغییر می کرد آیا شما موافق هستید؟ که وی گفت: فوتبال است و این احتمالات، اگر توپ جباری 5 سانت آن طرف تر می خورد جریان بازی تغییر می کرد و یا اگر توپی میداودی به تیر عمودی برخورد نمی کرد بازی به گونه ای دیگر دنبال می شد.

وی خاطر نشان کرد: ما دروازه بانی داریم که وقتی درون دروازه می ایستد بازیکن مقابلش وحشت می کند که به توپ ضربه بزند پنالتی پرسپولیس هم به همین خاطر از دست رفت. در این بازی ما صاحب شانس های زیادی شدیم و پرسپولیس هم شانس داشت حتی یک پنالتی هم از دست داد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با اشاره به تاکتیک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: پرسپولیسی ها رو به بازی هوایی آورده بودند تا با این حربه خط میانی ما را از جریان مسابقه خارج کنند. پرسپولیسی ها هم روی همین تاکتیک موقعیت گل هم بدست آوردند اما از آن بهره لازم را نبردند.

وی افزود: فوتبال است این برد و باخت ها من برای استیلی و پرسپولیسی ها آرزوی موفقیت می کنم. استیلی مربی خوب و با استعدادی است و مطمئنا می تواند به پرسپولیس کمک کند.

مظلومی از اظهار نظر صریح در مورد داوری خودداری کرد و گفت: به تیم داوری خسته نباشید می گویم فکر می کنم قضاوت خوبی داشتند این بار نه دیگر آفسایدی بود و نه پنالتی و نه ... که بخواهند بهانه بگیرند. در جریان مسابقه مسئله خاصی نبود شاید یکی دو موردی که در میانه زمین رقم خورد در کل در مورد پنالتی که ترکی گرفت حرفی نمی زنم و مانند دیگر ایرانی ها افتخار می کنم که یک داور از ایران بازی را قضاوت کرده است.

وی با تعریف و تمجید از بازی محسن یوسفی و آرش برهانی بازیکنان تعویضی تیمش گفت: از تعویض هایم راضی هستم آرش به واقع از خود گذشتگی کرد و در شرایطی که خودش می توانست گل زنی کند به جباری پاس داد و او گل زد.

سرمربی استقلال با تاکید بر اینکه پیروزی 6 بر صفری که پرسپولیس بدان دست یافته به تاریخ پیوسته گفت: آن بازی به تاریخ پیوسته و دیگر تکرار نمی شود ما در این بازی موقعیت های خوبی داشتیم که بیشتر از 6 موقعیت بود شاید اگر از آنها استفاده می کردیم نتیجه عجیبی رقم می خورد اما در فوتبال از همه شانس ها نمی شود استفاده کرد.

مظلومی همچنین با ابراز خرسندی از اینکه شاگردانش به خوبی کریمی را مهار کردند گفت: به تک تک بازیکنانم توصیه کرده بودم که کریمی را مهار کنند و او در هر منطقه ای که حضور می یافت یک بازیکن همراهی اش می کرد او یار مستقیم نداشت و به صورت منطقه ای مهارش کردیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: تیم های سپاهان، ذوب آهن و تراکتور سازی از رقبای ما برای قهرمانی هستند به این تیم ها باید صبای قم و نفت تهران را نیز اضافه کنیم که فراتر از انتظار ظاهر شده اند. ما برای رسیدن به قهرمانی نباید هیچ حریفی را دست کم بگیریم.