عذرخواهی کردن دیگر لوث شده است/ پرسپولیس راحت گل می خورد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی پس از شکست 2 برصفر تیمش مقابل استقلال در شهرآورد تهران گفت: بازی خوبی بود استقلال خیلی خوب از فرصت ها و موقیت های خود استفاده کرد و بهتر از ما بود و توانست به پیروزی برسد. به خاطر این پیروزی به استقلال تبریک می گویم.

کریمی خاطرنشان کرد: پرسپولیس باید زحمت زیادی بکشد. وقتی تیمی گل می خورد قطعا مشکل دارد. مشخص است که تیم ما هم مشکل دارد. در طول این هفت هفته ما خیلی راحت گل اول را می خوریم و موقعیت های زیادی را از دست می دهیم. شاید اگر آن پنالتی گل می شد وضعیت فرق می کرد.

وی در مورد پنالتی زن پرسپولیس نیز گفت: نمی دانم چه کسی پنالتی زن را تعیین کرد. من در آن صحنه مصدوم بودم و پنالتی را ندیدم اما قطعا سرمربی گفت چه کسی بزند. اگر هم گل نشد طبیعی است چرا که خیلی ها از این پنالتی ها را از دست می دهند. نمی شود به کسی هم خرده گرفت.

علی کریمی در خصوص تشویق علی دایی گفت: تماشاگران حق دارند هر کس را دوست دارند تشویق کنند. من در این مورد حرفی نمی زنم. البته آنها من را هم تشویق کردند که از انها ممنونم. ما تمام تلاشمان را می کنیم که موفق باشیم اما نمی دانم چرا متاسفانه تیم ما نتیجه نمی گیرد.

وی ادامه داد: بعد از هر باخت دیگر عذرخواهی کردند لوث شده است. در خصوص مسائل فنی هم من نباید پاسخگو باشم بلکه باید کادر فنی و سرمربی پاسخگو باشند. امیدوارم بتوانند مشکلات را حل کنند. همانطور که گفتم تیم ما را راحت گل می خورد و امیدوارم بتوانیم این مشکلات را برطرف کنیم.