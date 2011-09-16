پیروزی حق استقلال بود/ از مردم به خاطر تشویق ناصرخان متشکرم

به گزارش خبرنگار مهر، آتیلا حجازی پس از پایان شهرآورد 71 در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق گفت: هر بار در این بازی ناصر حجازی تشویق می شد حالت خاصی به من دست می داد و از همه به خاطر این تشویق ها متشکرم.

وی ادامه داد: حق استقلال پیروزی بود و شاید اگر تمام موقعیت های تیم به گل تبدیل می شد ما نتیجه عجیبی را در این دیدار کسب می کردیم.

پسر زنده یاد ناصر حجازی همچنین در مورد اینکه فرهاد مجیدی گفته است انگشت کوچک ناصر خان هم نیست گفت: فرهاد لطف دارد او هم جزو بهترین بازیکنان تاریخ استقلال است و خیلی ها به عشق او به ورزشگاه می آیند.