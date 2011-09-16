خدا را شکر باز هم پیروز شدیم/ از رضایت تماشاگران خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پایان شهرآورد 71 ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم که تماشاگران از این پیروزی راضی بودند و با شادی و نشاط به خانه های خود بازگشتند.
وی اضافه کرد: در بازی با تراکتورسازی هم نباید می باختیم و فقط تنها روی سه ضربه ایستگاهی گل خوردیم اما امروز تنها با جدیت بازی کردیم و به حقمان که پیروزی بودیم رسیدیم.
هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه خوشحالم به عنوان بهترین بازیکن شهرآورد انتخاب شدم گفت: ما در این دیدار موقعیت های زیادی داشتیم و توانستیم در نهایت در این بازی مهم به پیروزی دست یابیم.
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