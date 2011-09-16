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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۴۷

مجتبی جباری :

خدا را شکر باز هم پیروز شدیم/ از رضایت تماشاگران خوشحالم

خدا را شکر باز هم پیروز شدیم/ از رضایت تماشاگران خوشحالم

هافبک تیم فوتبال استقلال از پیروزی این تیم مقابل پرسپولیس در شهرآورد 71 ابراز رضایت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پایان شهرآورد 71 ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم که تماشاگران از این پیروزی راضی بودند و با شادی و نشاط به خانه های خود بازگشتند.

وی اضافه کرد: در بازی با تراکتورسازی هم نباید می باختیم و فقط تنها روی سه ضربه ایستگاهی گل خوردیم اما امروز تنها با جدیت بازی کردیم و به حقمان که پیروزی بودیم رسیدیم.
 
هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه خوشحالم به عنوان بهترین بازیکن شهرآورد انتخاب شدم گفت: ما در این دیدار موقعیت های زیادی داشتیم و توانستیم در نهایت در این بازی مهم به پیروزی دست یابیم.
کد مطلب 1409296

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