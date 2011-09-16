خدا را شکر باز هم پیروز شدیم/ از رضایت تماشاگران خوشحالم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جباری پس از پایان شهرآورد 71 ضمن بیان مطلب فوق گفت: خوشحالم که تماشاگران از این پیروزی راضی بودند و با شادی و نشاط به خانه های خود بازگشتند.

وی اضافه کرد: در بازی با تراکتورسازی هم نباید می باختیم و فقط تنها روی سه ضربه ایستگاهی گل خوردیم اما امروز تنها با جدیت بازی کردیم و به حقمان که پیروزی بودیم رسیدیم.