به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال گفت: من در 5 دربی 4 گل زدم اما تمام این گل ها حاصل تلاش سایر بازیکنان بود. با این حال در این بازی از عملکرد خودم راضی نیستم.

وی با بیان اینکه در اواخر بازی با تراکتورسازی مصدوم شد و از دکتر این تیم به خاطر اینکه او را به این بازی رسانده است تشکر می کند، اظهار داشت: از عملکرد خودم اصلا راضی نبودم ولی خوشحالم در نهایت استقلال پیروز شد.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال ادامه داد: وقتی کسی پیراهن استقلال را بر تن می کند باید بداند 30 میلیون هودار منتظر درخشش وی هستند. من هم در هر بازی با تمام توان به میدان می روم. به سن و سالم هم فکر نمی کنم و تا زمانی که توان داشته باشم در تیم استقلال بازی می کنم.

وی با بیان اینکه در بازی گذشته هم استقلال مستحق شکست نبود خاطرنشان کرد: خوشبختانه تیم ما بسیار یکدست بود و هم بازی خوبی را ارائه کرد.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال در پایان در مورد اینکه با گل هایی که در شهرآورد به ثمر رساند به یک بازیکن بزرگ در استقلال مطرح شده است گفت: استقلال در این سالها بازیکنان بزرگی داشته که یکی از آنها ناصر حجازی بود و من انگشت کوچک ناصرخان هم نیستم.