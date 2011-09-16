  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۰۲

مازیار زارع:

بد بازی کردیم و شکست خوردیم/ پنالتی‌زن پرسپولیس مشخص نشده بود

بد بازی کردیم و شکست خوردیم/ پنالتی‌زن پرسپولیس مشخص نشده بود

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس عملکرد تیمش مقابل استقلال در دربی هفتاد و یکم را انتقادآمیز خواند.

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از شکست 2 بر صفر پرسپولیس در دیدار با استقلال گفت: ما بد بازی کردیم و در مقابل استقلال بازی خوبی را ارائه کرد و سزاوار پیروزی بود. نمی دانم دلیل این بد بازی کردنمان چه بود اما به هر حال عملکرد خوبی نداشتیم.

زارع در خصوص ضربه پنالتی گفت: پیش از بازی مشخص نشده بود که چه کسی ضربه پنالتی را بزند. وقتی پنالتی شد محمد نوری از من خواست که او پنالتی را بزند و من هم قبول کردم و او موفق نشد گل بزند. شاید اگر پنالتی گل می شد روند بازی هم عوض می شد. البته این بدین معنی نیست که او مقصر است و به نظر من همه در این شکست نقش داشتند.

هافبک ملی پوش پرسپولیس در پایان اظهار داشت: پرسپولیس بر خلاف دیدارهای دو، سه هفته قبل بازی خوبی انجام نداد و شکست خورد. امیدوارم در ادامه بتوانیم جبران کنیم.

کد مطلب 1409300

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها