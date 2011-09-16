به گزارش خبرنگار مهر، مازیار زارع پس از شکست 2 بر صفر پرسپولیس در دیدار با استقلال گفت: ما بد بازی کردیم و در مقابل استقلال بازی خوبی را ارائه کرد و سزاوار پیروزی بود. نمی دانم دلیل این بد بازی کردنمان چه بود اما به هر حال عملکرد خوبی نداشتیم.

زارع در خصوص ضربه پنالتی گفت: پیش از بازی مشخص نشده بود که چه کسی ضربه پنالتی را بزند. وقتی پنالتی شد محمد نوری از من خواست که او پنالتی را بزند و من هم قبول کردم و او موفق نشد گل بزند. شاید اگر پنالتی گل می شد روند بازی هم عوض می شد. البته این بدین معنی نیست که او مقصر است و به نظر من همه در این شکست نقش داشتند.

هافبک ملی پوش پرسپولیس در پایان اظهار داشت: پرسپولیس بر خلاف دیدارهای دو، سه هفته قبل بازی خوبی انجام نداد و شکست خورد. امیدوارم در ادامه بتوانیم جبران کنیم.