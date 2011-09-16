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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۲۲:۱۸

علیرضا حقیقی:

همه بازیکنان در شکست سهیم‌ هستند/ از نیمکت نشینی ناراحتم

همه بازیکنان در شکست سهیم‌ هستند/ از نیمکت نشینی ناراحتم

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: وقتی یک تیم می بازد همه بازیکنان در شکست سهیم هستند و نمی توان تقصیر را گردن یک نفر انداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حقیقی در پایان دیدار پرسپولیس برابر استقلال و شکست 2 بر صفر قرمزپوشان گفت: وقتی ما می بازیم نه تنها یازده بازیکنی که در زمین بودند بلکه همه بازیکنان مقصر هستند چرا که باخت برای همه است. فوتبال همین است و همیشه برد و باخت دارد.

وی با بیان اینکه از نیمکت نشینی اش ناراحت است گفت: من یک بازیکن ملی پوش هستم و طبیعی است که از نیمکت نشینی ناراحت باشم اما تصمیم نهایی را سرمربی و کادر فنی می گیرند و من به عنوان یک بازیکن تابع تصمیمات آنها هستم.

دروازه بان ملی پوش پرسپولیس خاطرنشان کرد: امیدوارم بتوانیم با تمرینات بیشتر شرایط بهتری پیدا کنیم و در بازی برگشت برابر استقلال این نتیجه را جبران کنیم.

کد مطلب 1409305

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