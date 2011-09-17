صبا همسایه استقلال در صدر جدول لیگ برتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در دیداری حساس از هفته هفتم از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با امیدواری زیاد به تداوم موفقیت‌های اخیر به مصاف تیم انتهای جدولی یعنی مس سرچشمه کرمان رفت و در پایان حریف خود را با شکست مواجه کرده و پنجمین پیروزی خود در لیگ یازدهم را نیز کسب کرد.



یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور از پنجشنبه شب وارد هفته هفتم از نیم فصل نخست خود شد و در یکی از بازی‌های مهم هفته، تیم صبای قم شامگاه جمعه در دیداری خارج از خانه در کرمان مقابل تیم مس سرچشمه کرمان به میدان رفت که در پایان با نتیجه یک بر صفر پیروز از میدان خارج شد.



شاگردان عبدالله ویسی در شرایطی در چهارمین بازی خارج از خانه خود به میهمانی تیم مس سرچشمه کرمان رفتند که پیش از این سه بار در بازی‌های خارج از خانه بازی کرده بودند که حاصل آن دو پیروزی مقابل تراکتورسازی تبریز و راه آهن شهرری بود و البته مقابل تیم شاهین بوشهر تن به شکست داده بودند.



با این حال بازیکنان تیم فوتبال صبای قم با روحیه ای مضاعف از برد هفته ششم لیگ برتر در بازی خانگی خود برابر مقابل تیم فوتبال ملوان بندر انزلی، در جدال با مس سرچشمه کرمان با انگیزه تر مقابل حریف صف آرایی کردند و به برتری یک بر صفر دست یافتند.



صبای قم در این میهمانی، بازی را با روحیه‌ای مناسب آغاز کرد ولی نیمه نخست این دیدار با وجود حملات و تلاش های دو تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید و هر دو تیم به استراحت بین دو نیمه رفتند تا در 45 دقیقه دوم برای کسب سه امتیاز تلاش کنند.



در نیمه دوم این دیدار و در همان لحظات ابتدایی بازی این تیم فوتبال صبای قم بود که توسط هافبک اهوازی گلزن خود یعنی حسین حجازی پور به گل برتری رسید تا شروع خوبی در نیمه دوم این دیدار خارج از خانه داشته باشد و بدین ترتیب فرصت کسب سه امتیاز را برای خود ایجاد کند.



شاگردان اصغر شرفی در تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان بعد از پذیرفتن گل از صبای قم، تلاش زیادی انجام دادند تا در این بازی خانگی مقابل صبای قم یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی این فصل بازنده نباشند اما با این حال صبای قم در نیمه دوم بازی را به خوبی کنترل کرد و با وجود اینکه تیم میزبان یک ضربه پنالتی را نیز به دست آورد اما این پنالتی نیز توسط نناد برنوویچ بازیکن خارجی تیم فوتبال مس سرچشمه کرمان از دست رفت تا صبا در روز اخراج عبدالله ویسی سرمربی خود از کنار زمین، سه امتیاز این دیدار را کسب کرده و با لغزش دیگر مدعیان به صدر جدول رده بندی یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور صعود کند.



نتیجه یک بر صفر در میهمانی تیم مس سرچشمه کرمان سبب شد تا صبای قم به پنجمین پیروزی خود در لیگ یازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور دست یافته و در جدول رده بندی نیز 16 امتیازی شود و بدین ترتیب صبای قم با توجه به سایر نتایج، هم امتیاز با استقلال تهران و تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در مکان دوم جدول رده بندی ایستاد.

