به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رحیمی که در دور اول آندری دوکوف از رومانی را با نتایج 1- صفر و 3- صفر شکست داده بود در دور دوم یانگ کیونگ ایل از کره شمالی را با نتایج صفر-1، 2-1 و 1- صفر مغلوب کرد و به دور سوم راه یافت. رحیمی در دور سوم با نتایج صفر- 1 و 1- 5 مغلوب رادوسلاو ولیکوف از بلغارستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی به گروه بازنده ها راه یافت.

رحیمی در اولین دیدار خود در این مرحله مقابل آندریف از بلاروس با نتیجه یک بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی رسید. نماینده وزن 55 کشورمان برای حضور در دیدار رده بندی و کسب سهمیه المپیک مقابل خینچگاشویلی از گرجستان در سه تایم و با نتیجه یک بر 2، یک بر صفر و 6 بر صفر به پیروزی رسید.

حسن رحیمی که سهمیه المپیک را بدست آورد برای کسب مدال برنز مقابل نیکلاس سیمسون از آمریکا با نتیجه یک بر صفر و 4 بر صفر به پیروزی رسید و به مقام سوم وزن 55 کیلوگرم رسید. وی در تایم اول حریف خود را با یک زیرگیری مغلوب کرد و در تایم دوم با به پل بردن این حریف آمریکایی قدرتنمایی کرد.

- رده بندی نهایی وزن 55 کیلوگرم بشرح زیر است:( این نفرات سهمیه ورودی المپیک لندن را نیز کسب کردند)

1- ویکتور لبدف (روسیه) 2- رادوسلاو ولیکوف (بلغارستان) 3- حسن رحیمی(ایران) و دولت نیازبیکوف(قزاقستان) 5- سیمسونس (آمریکا) و میهران جابوریان( ارمنستان)